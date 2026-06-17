5 tác hại khi bỏ ăn cơm trắng, cắt giảm hoàn toàn tinh bột

Bỏ ăn cơm trắng, hoàn toàn không ăn tinh bột để giảm cân cấp tốc là sai lầm tai hại khiến cơ thể suy kiệt. Dưới đây là 5 hệ lụy nguy hiểm khi đột ngột cắt bỏ nguồn năng lượng này.

Bỏ ăn cơm trắng nói riêng và cắt giảm hoàn toàn tinh bột nói chung làm mất đi nguồn năng lượng chính để duy trì mọi hoạt động sống của cơ thể.

Dù cân nặng có thể sụt nhanh trong ngắn hạn nhưng phương pháp ăn kiêng cực đoan này sẽ tàn phá hệ thống sức khỏe bên trong, để lại những biến chứng khôn lường. Về lâu dài, cơ thể không chỉ rơi vào trạng thái suy nhược, mất cơ bắp mà hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, gây ra tình trạng kém tập trung và mệt mỏi kéo dài.

1. Bỏ ăn cơm gây suy giảm trí nhớ và kém tập trung

Bỏ ăn cơm gây ra mệt mỏi, kém tập trung và giảm trí nhớ...

Nhiều người chỉ sau vài ngày bỏ hẳn cơm bắt đầu rơi vào trạng thái lờ đờ, hay quên và khó đưa ra quyết định. Đây không phải là cảm giác ngẫu nhiên, mà là phản ứng sinh lý sinh hóa của cơ thể.

Não bộ của chúng ta tuy chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến hơn 80% lượng glucose (đường chuyển hóa từ tinh bột) hằng ngày. Khi cắt bỏ hoàn toàn cơm và không bổ sung carbohydrate thay thế, não bộ sẽ rơi vào tình trạng “đói” năng lượng nghiêm trọng. Hệ quả là các tế bào thần kinh hoạt động chậm lại, dẫn đến chứng giảm trí nhớ, phản xạ kém và mất khả năng tập trung cao độ trong công việc.

2. Gây rối loạn chuyển hóa và nguy cơ bất ngờ

Một nghịch lý trớ trêu là nhiều người bỏ ăn cơm hoàn toàn để giảm béo nhưng khi đi khám sức khỏe lại bàng hoàng nhận kết quả bị gan nhiễm mỡ và men gan tăng cao.

Theo nghiên cứu, về những trường hợp giảm cân bằng cách nhịn cơm dài hạn, kết quả là cơ thể bị rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng. Khi cơ thể rơi vào trạng thái “đói ngầm” do thiếu hụt tinh bột, nó buộc phải phân hủy các mô cơ và mô mỡ để giải phóng năng lượng thay thế. Tuy nhiên, lượng mỡ chuyển hóa này khi đổ dồn về gan với tốc độ quá nhanh sẽ bị tích tụ lại, lâu dần gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ do suy dinh dưỡng.

3. Tâm trạng thất thường, dễ trầm cảm và lo âu

Theo nghiên cứu từ các chuyên gia Canada, hiện tượng hạ đường huyết do bỏ bữa hoặc cắt giảm đột ngột các chất dinh dưỡng thiết yếu là một sự căng thẳng (stress) sinh lý mạnh mẽ. Sự thiếu hụt carbohydrate làm sụt giảm nồng độ serotonin – một hormone chịu trách nhiệm điều hòa tâm trạng, khiến dễ rơi vào trạng thái lo âu, mệt mỏi, thậm chí làm trầm trọng thêm các dấu hiệu trầm cảm.

4. Có nguy cơ teo cơ, mất nước

Khi ngừng nạp carbohydrate, cơ thể sẽ tiêu thụ lượng glycogen dự trữ (vốn là dạng tích trữ năng lượng ngậm nước). Quá trình này khiến cơ thể bị mất nước nhanh chóng, làm da dẻ thô ráp, xỉn màu và tóc xơ rụng.

Hơn nữa, việc nhịn ăn tinh bột kéo dài sẽ khiến cơ thể tự phân hủy các khối cơ để lấy đạm làm năng lượng sống. Điều này làm giảm sút thể lực, khiến cơ thể lỏng lẻo, thiếu săn chắc.

5. Dễ viêm loét dạ dày và hơi thở có mùi

Dạ dày hoạt động theo một đồng hồ sinh học cố định. Khi đến bữa ăn nhưng không có cơm hay thức ăn để tiêu hóa, lượng acid dịch vị và các enzyme tiêu hóa vẫn được tiết ra đều đặn. Trạng thái này kéo dài khiến acid dư thừa trực tiếp bào mòn niêm mạc dạ dày, hình thành nên các vết trợt loét, gây đau quặn bụng, ợ chua và đầy hơi. Ngoài ra, việc nhịn ăn hoặc bỏ bữa còn làm giảm tiết nước bọt, tạo điều kiện cho vi khuẩn khoang miệng phát triển gây ra mùi hôi khó chịu.

Theo suckhoedoisong.vn