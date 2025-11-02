6 dấu hiệu cảnh báo thiếu máu tuyệt đối không nên chủ quan bỏ qua

Thiếu máu là một tình trạng sức khỏe phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Khi thiếu máu, các cơ quan không nhận đủ oxy, dẫn đến hàng loạt các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo thiếu máu là vô cùng quan trọng để điều trị kịp thời.

Mệt mỏi dai dẳng

Mệt mỏi dai dẳng, không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi đủ là dấu hiệu phổ biến và dễ bị nhầm lẫn nhất của thiếu máu. Sự mệt mỏi này xảy ra vì các cơ quan và mô không nhận đủ oxy. Cơ thể phải làm việc cật lực hơn để bù đắp, dẫn đến cảm giác kiệt sức liên tục, giảm sút năng lượng và khó khăn trong việc tập trung vào các công việc hàng ngày.

Da xanh xao và niêm mạc nhợt nhạt

Da xanh xao là một chỉ báo vật lý rõ ràng của thiếu máu. Khi lượng hemoglobin (chất tạo màu đỏ cho máu) thấp, máu ít sắc đỏ hơn, khiến da và niêm mạc mất đi vẻ hồng hào. Bạn nên kiểm tra bằng cách kéo nhẹ mi mắt dưới xuống hoặc quan sát lòng bàn tay, nếu các khu vực này nhợt nhạt hoặc gần như trắng, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thiếu máu.

Nhiều dấu hiệu cảnh báo thiếu máu vẫn thường không được người bệnh chú ý. Ảnh: Getty Images

Tim đập nhanh và hụt hơi

Thiếu oxy buộc tim phải bơm máu nhanh hơn để cố gắng phân phối oxy đến các cơ quan cần thiết. Điều này gây ra hiện tượng tim đập nhanh hoặc cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực. Đồng thời, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở, đặc biệt khi thực hiện các hoạt động gắng sức như leo cầu thang hay tập thể dục nhẹ.

Đau đầu, chóng mặt và hoa mắt

Sự thiếu hụt oxy cung cấp cho não có thể dẫn đến các vấn đề thần kinh. Bạn thường xuyên gặp tình trạng đau đầu nhẹ không rõ nguyên nhân, cùng với cảm giác chóng mặt, hoa mắt hoặc choáng váng, đặc biệt là khi thay đổi tư thế đột ngột từ nằm hoặc ngồi sang đứng. Đây là cách cơ thể cảnh báo về việc thiếu hụt oxy quan trọng.

Tay chân lạnh và móng tay giòn

Cơ thể có xu hướng ưu tiên đưa lượng oxy hạn chế đến các cơ quan sống còn (như não và tim), khiến lưu lượng máu đến tứ chi bị giảm. Do đó, người thiếu máu thường xuyên cảm thấy tay và chân bị lạnh ngay cả trong môi trường ấm. Ngoài ra, móng tay trở nên giòn, dễ gãy cũng là một dấu hiệu thường gặp của thiếu máu do thiếu sắt.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên (RLS) là một rối loạn thần kinh gây ra sự thôi thúc không kiểm soát được việc di chuyển chân, thường kèm theo cảm giác khó chịu. Mặc dù có nhiều nguyên nhân, nhưng thiếu sắt là một trong những yếu tố nguy cơ mạnh mẽ nhất. Nếu bạn thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ do sự khó chịu ở chân, hãy kiểm tra nồng độ sắt trong máu.

