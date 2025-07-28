7 loại củ quả có lợi cho người bệnh viêm khớp dạng thấp

Việc bổ sung một số loại củ quả vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày có thể giúp cải thiện triệu chứng bệnh viêm khớp dạng thấp.

1. Các loại quả có múi giúp giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi, quýt... chứa nhiều vitamin C, chất chống ôxy hoá có thể giúp giảm viêm và cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp. Vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen, thành phần quan trọng trong sụn và mô liên kết. Ngoài ra, chất flavonoid có trong các loại quả này có tác dụng kháng viêm, giúp làm giảm các triệu chứng sưng đau, cứng khớp.

Bổ sung các loại trái cây này vào chế độ ăn hằng ngày có thể góp phần cải thiện tình trạng viêm và hỗ trợ người bệnh duy trì khả năng vận động tốt hơn. Để tận dụng lợi ích của quả có múi nên ăn quả tươi trực tiếp hoặc uống nước ép, có thể thêm vào món salad, sinh tố, nước sốt...

Các loại quả có múi chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp.

2. Quả mọng

Quả mọng có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống viêm, bảo vệ khớp khỏi tổn thương, từ đó giúp cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp. Quả mọng cũng chứa nhiều vitamin C, chất xơ và polyphenol, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ các mô liên kết.

Nên bổ sung một hoặc nhiều khẩu phần quả mọng tươi hoặc đông lạnh như việt quất, việt quất đen, dâu tây, mâm xôi, mâm xôi đen... vào chế độ ăn uống hàng ngày.

3. Dứa

Dứa là một loại trái cây không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng hỗ trợ chống viêm khớp dạng thấp nhờ chứa enzyme bromelain. Bromelain là một hợp chất có khả năng kháng viêm tự nhiên, giúp giảm sưng và đau ở các khớp bị viêm. Ngoài ra, dứa còn giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ các mô liên kết, hỗ trợ quá trình phục hồi ở những người mắc bệnh viêm khớp.

Nên bổ sung dứa vào khẩu phần ăn hằng ngày: Ăn trực tiếp, nước ép dứa, salad trái cây, nấu canh, xào, món nướng...

4. Quả óc chó

Quả óc chó là một nguồn thực phẩm giàu acid béo omega-3, có tác dụng chống viêm hiệu quả, đặc biệt hữu ích đối với người bị viêm khớp dạng thấp. Các acid béo omega-3 trong quả óc chó giúp làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó giảm sưng, đau, cứng khớp. Ngoài ra, quả óc chó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và polyphenol, góp phần bảo vệ các mô khớp khỏi sự tổn thương do gốc tự do gây ra.

Việc bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn hằng ngày hỗ trợ cải thiện triệu chứng viêm khớp dạng thấp, mang lại lợi ích cho tim mạch và sức khỏe toàn diện.

5. Cà rốt

Cà rốt có chứa hàm lượng cao beta-caroten và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, polyphenol, nhờ đó có thể giúp giảm tình trạng viêm trong các khớp. Những hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do – yếu tố góp phần gây tổn thương mô và kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, cà rốt còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tổng thể, góp phần làm giảm triệu chứng đau nhức và sưng khớp ở người mắc viêm khớp dạng thấp.

Có thể bổ sung cà rốt vào chế độ ăn hàng ngày dưới dạng luộc, salad, sinh tố...

6. Gừng

Gừng chứa các hợp chất có chức năng tương tự như thuốc chống viêm không steroid, chẳng hạn như ibuprofen. Loại củ đa năng này cũng giúp tăng thêm hương vị.

Bổ sung gừng cũng có thể giúp giảm viêm. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì việc dùng quá nhiều gừng có thể dẫn đến loãng máu, hạ đường huyết... Cần thận trọng khi dùng với những bệnh nhân đang uống một số loại thuốc như warfarin, thuốc điều trị tăng huyết áp.

Có thể thêm gừng tươi gọt vỏ vào các món xào, ăn gừng ngâm cùng sushi cá hồi, hoặc xay nhuyễn rồi cho vào súp bí đỏ...

7. Nghệ

Củ nghệ có chứa curcumin, một polyphenol tự nhiên. Các nghiên cứu cho thấy, hiệu quả của việc bổ sung curcumin có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng bệnh viêm khớp dạng thấp, đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng như sưng hoặc đau khớp, các dấu hiệu viêm...

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)