70 trường hợp dùng micro không dây “lậu” bị phạt

Hơn 70 tổ chức, cá nhân, trong đó có quán karaoke, hộ gia đình, bị phạt tiền vì sử dụng micro không hợp quy, có thể gây nhiễu sóng, trong 8 tháng đầu năm 2025.
Chiều 26/8, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ ra cảnh báo về việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định.
Theo Cục, micro không dây thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Từ năm 2020, đơn vị này phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường đã tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây.
“Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số trang thương mại điện tử, trang Facebook, cơ sở kinh doanh rao bán micro không dây không có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ và một bộ phận người dân đã trang bị, sử dụng loại micro không dây này”, thông báo nêu.
Trong 8 tháng qua, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức các đợt kiểm soát và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây với tần số hoạt động không đúng quy định.
“Tình trạng này được phát hiện trong hộ gia đình, nhà hàng, quán karaoke, trung tâm tổ chức sự kiện, tại hầu hết tỉnh, thành phố, đặc biệt tại khu vực trung tâm”, đại diện Cục nói.
Cơ quan chức năng xử lý một trường hợp dùng micro không dây không hợp quy. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện
Theo định nghĩa, micro không dây là loại có khả năng thu âm và sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu không cần dây nối. Đặc điểm này khiến chúng tiềm ẩn nguy cơ can nhiễu tần số vô tuyến điện của các thiết bị khác.
Để tránh gây nhiễu có hại cho hệ thống thông tin vô tuyến điện, micro không dây chỉ được phép hoạt động trên các dải tần số được quy định tại Thông tư 08/2021, cụ thể là 40,66-40,70 MHz; 87-108 MHz; 182,025-182,975 MHz; 217,025-217,975 MHz; 218,025-218,475 MHz; 470-694 MHz và 1795-1800 MHz.
Cục Tần số khuyến nghị người dân không quảng cáo, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp. “Khi mua micro không dây cần kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ, phải gắn dấu hợp quy trên micro hoặc bao bì”, cảnh báo nêu. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra thông tin về thiết bị đang sử dụng trên website tra cứu của Cục.
Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện
Với đơn vị sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, Cục yêu cầu phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố và gắn dấu hợp quy cho micro trước khi lưu thông trên thị trường.
