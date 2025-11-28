Xã đầu tiên trong tỉnh ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 28/11, xã Xuân Lũng tổ chức hội nghị ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính. Đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh ứng dụng và ra mắt rộng rãi trợ lý ảo đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã

Các đại biểu khởi động hệ thống ra mắt trợ lý ảo (AI) hỗ trợ công tác quản lý điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Lễ ra mắt trợ lý ảo AI hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của xã, thể hiện quyết tâm đổi mới và tinh thần tiên phong của cả hệ thống chính trị xã Xuân Lũng.

Toàn cảnh hội nghị.

Hệ thống trợ lý ảo AI được phát triển trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, tích hợp dữ liệu hành chính cấp xã và huấn luyện bằng mô hình AI tiên tiến. Hệ thống được vận hành với hai trợ lý ảo AI với chức năng riêng biệt.

Đầu tiên là trợ lý ảo dành cho cán bộ, công chức. Đây là một công cụ hỗ trợ cán bộ trong việc tra cứu pháp luật, soạn thảo, tóm tắt báo cáo. Đặc biệt, trợ lý ảo có khả năng chấm điểm pháp lý, cảnh báo sớm sai sót về căn cứ pháp luật, thẩm quyền ký hoặc quy trình ban hành văn bản. Điều này giúp cán bộ giảm tải áp lực, có thêm điều kiện tập trung vào công tác chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chính xác, minh bạch của nền hành chính.

Người dân địa phương tiếp cận với chatbot hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính.

Thứ hai là trợ lý ảo hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính. Công cụ này có các chức năng như hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải đáp nhanh chóng, chính xác các thắc mắc hành chính theo quy định pháp luật cả trong và ngoài giờ hành chính.

Trong thời gian tới, xã Xuân Lũng sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng hệ thống trợ lý ảo đến các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị; đồng thời duy trì việc cập nhật dữ liệu, huấn luyện hệ thống thường xuyên, lắng nghe phản hồi của cán bộ và Nhân dân để trợ lý ảo ngày càng thông minh, thân thiện, hữu ích.

Ngọc Tùng - Thùy Trang