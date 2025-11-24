Cách ngăn Google thu thập dữ liệu Gmail để đào tạo AI

Google được ghi nhận là đang tiếp tục thu thập dữ liệu của người dùng Gmail để phục vụ cho việc phát triển các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) của hãng.

Theo báo cáo mới đây, Gmail đã thông báo rằng họ muốn sử dụng dữ liệu email của người dùng, bao gồm cả các tệp đính kèm, để đào tạo các mô hình AI nhằm cải thiện các tính năng như soạn thư thông minh hay tự động trả lời.

Người dùng Gmail đang bị Google theo dõi một số hoạt động để hỗ trợ đào tạo AI?

Điều đáng chú ý là, thay vì yêu cầu sự đồng ý từ người dùng, Google đã mặc định cho phép thu thập dữ liệu này. Thậm chí, theo phát hiện bởi Malware Bytes, tính năng này được kích hoạt ở hai nơi khác nhau.

Các chuyên gia từ AppleInsider khuyến cáo người dùng nên tắt tính năng này vì không có lý do gì để Google có thể truy cập vào các thông tin nhạy cảm như email từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hóa đơn tiện ích hay các cuộc trò chuyện bí mật tại nơi làm việc mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Vậy làm thế nào để tắt chức năng đào tạo AI của Gmail? Theo AppleInsider, người dùng cần thực hiện cả hai bước để đảm bảo Google không sử dụng dữ liệu của họ.

Bước 1: Tắt các tính năng thông minh trong Gmail

Mở Gmail trên máy tính hoặc ứng dụng di động.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Settings hoặc See All Settings.

Ảnh minh họa.

- Cuộn xuống phần Smart Features.

- Bỏ chọn hộp Turn on smart features in Gmail, Chat, and Meet.

- Đối với người dùng máy tính, nhấp vào Save Changes để lưu các thay đổi.

Bước 2: Tắt các tính năng thông minh trong Google Workspace

Mở Gmail trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Settings hoặc See All Settings.

Ảnh minh họa.

- Cuộn xuống và chọn Manage Workspace smart feature settings.

- Tắt tính năng Smart features in Google Workspace và Smart features in other Google products.

- Nhấp vào Save nếu có.

Lưu ý rằng cài đặt này sẽ áp dụng cho toàn bộ tài khoản của người dùng, không chỉ riêng trình duyệt hoặc ứng dụng.

Tin vui cho người dùng ở EU, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Anh là Google đã mặc định không tham gia vào việc thu thập dữ liệu này, vì vậy người dùng không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Cuối cùng, hãy giúp đỡ bạn bè và gia đình, đặc biệt là những người không quen thuộc với công nghệ, để họ có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trước “chiêu trò mới” của Gmail.

Nguồn vov.vn