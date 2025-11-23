Khoa học - Công nghệ
Blue Origin phát triển tên lửa đẩy hạng siêu nặng

Blue Origin hôm 20/11 tiết lộ mẫu tên lửa mới New Glenn 9x4 với kích thước và sức chở lớn, có thể cạnh tranh với Starship của SpaceX.

New Glenn 9x4 có 9 động cơ BE-4 ở tầng đầu tiên và 4 động cơ BE-3U ở tầng trên, giúp tăng đáng kể sức mạnh so với phiên bản 7x2 hiện tại, vốn trang bị 7 động cơ BE-4 ở tầng thứ nhất và hai động cơ BE-3U ở tầng thứ hai.

Tên lửa mới cũng sẽ có khoang chở hàng lớn hơn, rộng 8,7 m. Đây là bước tiến đáng chú ý vì khoang 7 m của phiên bản cũ đã là kích thước nổi bật trong ngành công nghiệp vũ trụ. Trong khi đó khoang chở hàng của Falcon Heavy, tên lửa đẩy hạng nặng do SpaceX chế tạo, có đường kính chỉ khoảng 5,2 m.

Minh họa tên lửa hạng siêu nặng New Glenn 9x4. Ảnh: Blue Origin

New Glenn 9x4 thuộc hạng siêu nặng, gần bằng Starship và mạnh hơn hầu hết tên lửa đẩy thương mại hiện nay. Starship là tên lửa do SpaceX chế tạo với mục tiêu đưa con người tới Sao Hỏa, có thể chở hơn 100 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO).

Trong khi New Glenn 7x2 mang được 50 tấn hàng hóa lên LEO, phiên bản mới có thể chở hơn 70 tấn đến quỹ đạo này, 14 tấn lên quỹ đạo địa đồng bộ và 20 tấn đến điểm chuyển tiếp sang quỹ đạo Mặt Trăng.

Với khoang chở hàng lớn và sức mạnh tăng cường, New Glenn 9x4 sẽ chở được những vệ tinh và hàng hóa cồng kềnh hơn, thực hiện đa dạng nhiệm vụ nhằm phục vụ thương mại, khoa học và quốc phòng.

Trong thông báo mới, Blue Origin cũng xác nhận sẽ nâng cấp hệ thống đẩy, cấu trúc, thiết bị điện tử hàng không, khả năng tái sử dụng và thu hồi cho New Glenn 7x2. Cụ thể, 7 động cơ BE-4 sẽ tăng tổng lực đẩy từ 17.219 kilonewton (kN) lên 19.928 kN, hai động cơ BE-3U tăng tổng lực đẩy từ 1.423 kN lên 1.779 kN. Những nâng cấp khác bao gồm khoang chở hàng có thể tái sử dụng để tăng tần suất phóng, thiết kế bình nhiên liệu mới giá rẻ hơn, hệ thống bảo vệ nhiệt có thể tái sử dụng và đạt hiệu suất cao hơn.

Blue Origin nhấn mạnh, phiên bản 9x4 không thay thế 7x2 mà hoạt động song song, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phóng hơn trong các nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng mạng lưới vệ tinh, thám hiểm Mặt Trăng và không gian sâu.

Thông báo mới được đưa ra chỉ một tuần sau chuyến bay đầu tiên mà tầng thứ nhất của New Glenn hạ cánh thành công. Tầng tên lửa này đã quay lại và đáp thẳng đứng xuống tàu trên biển sau khi đưa hai tàu thăm dò Sao Hỏa của NASA lên không gian. Sự kiện đưa Blue Origin trở thành công ty thứ hai trong lịch sử thu hồi tên lửa trong một chuyến bay thực sự. Công ty đầu tiên đạt cột mốc này là SpaceX.

