Mẹo tiết kiệm pin khi nâng cấp lên iOS 26.1

Nhiều người dùng cho biết iPhone nóng và hao pin hơn sau khi nâng cấp iOS 26.1. Tuy vậy, có vài mẹo đơn giản giúp cải thiện tình trạng này.

Mẹo tiết kiệm pin khi nâng cấp lên iOS 26.1 (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi)

Ngay khi iOS 26.1 được phát hành, nhiều người dùng cho biết thiết bị xuất hiện tình trạng nóng nhẹ và giảm thời lượng pin trong vài ngày đầu. Đây không phải hiện tượng mới, nhưng tiếp tục gây tranh luận về độ ổn định của phiên bản vừa phát hành.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm pin sau khi nâng cấp lên iOS 26.1.

Việt Long