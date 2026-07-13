79 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Chiều 13/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN)đối tượng 4 năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Sau 5 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, 79 học viên từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; vấn đề về dân tộc, tôn giáo; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; một số luật liên quan đến lĩnh vực QPAN.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4, trong đó trên 40% đạt loại giỏi.

Văn Hải