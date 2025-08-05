8 lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng thường xuyên

Uống trà gừng thường xuyên sẽ mang lại những tác dụng tích cực với sức khỏe mà có thể bạn chưa biết.

Trà gừng là một trong những cách đơn giản và hiệu quả để nhận được nhiều lợi ích sức khỏe từ củ gừng. Gừng từ lâu đã được biết đến như một loại thảo dược quý trong dân gian và y học cổ truyền.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chứng minh được những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của gừng. Cùng khám phá những lợi ích sức khỏe khi uống trà gừng thường xuyên và đúng cách:

1. Trà gừng có đặc tính kháng viêm

Thêm gừng vào các món ăn và uống trà gừng có thể giúp ngăn ngừa cũng như chữa lành tình trạng viêm. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy uống trà gừng và sử dụng kết hợp nước ép gừng xoa ngoài da giúp giảm viêm trong trường hợp đau nhức cơ khởi phát muộn.

Các hợp chất trong gừng, đặc biệt là gingerol và shogaol có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Uống trà gừng giúp giảm các tình trạng viêm trong cơ thể, từ đó làm dịu các cơn đau do viêm khớp hoặc đau nhức cơ bắp sau khi vận động. Đây là một cách tự nhiên để hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng viêm mạn tính.

Gừng chứa các chất dinh dưỡng thực vật quan trọng được gọi là gingerol có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm.

2. Trà gừng giàu chất chống oxy hóa

Gừng rất giàu chất chống oxy hóa, những hợp chất này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Nhờ đó, uống trà gừng giúp chống lại stress oxy hóa, góp phần ngăn ngừa nhiều bệnh lý và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Một bài đánh giá năm 2022 lưu ý rằng nhiều nghiên cứu lâm sàng đã xác định được đặc tính chống oxy hóa của gừng. Bài đánh giá cho thấy gừng có thể là một phương pháp điều trị bổ sung cho các tình trạng như: béo phì, đái tháo đường, bệnh thận mạn tính, bệnh tim mạch...

Hãy trao đổi với bác sĩ về những lợi ích tiềm năng với đặc tính chống oxy hóa của gừng đối với tình trạng cụ thể của mình.

3. Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Từ lâu, gừng đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để hỗ trợ tiêu hóa. Uống trà gừng giúp kích thích quá trình tiêu hóa, giảm chứng đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Vì gingerol là hợp chất hoạt tính sinh học chính có đặc tính làm giãn cơ nên nó có lợi cho những người bị trào ngược acid, khó tiêu hoặc khó chịu ở dạ dày. Đây là thức uống lý tưởng sau bữa ăn, giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn.

4. Giảm buồn nôn hiệu quả

Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của gừng là khả năng giảm buồn nôn. Trà gừng đặc biệt hiệu quả trong việc làm dịu các triệu chứng buồn nôn do ốm nghén ở phụ nữ mang thai, say tàu xe hoặc buồn nôn sau phẫu thuật. Đây là một giải pháp an toàn và lành tính, được nhiều người tin dùng.

5. Kiểm soát huyết áp và hỗ trợ cân bằng đường huyết

Một bài đánh giá năm 2019 về các nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp hạ cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy gừng cải thiện lượng đường trong máu lúc đói ở những người mắc bệnh đái tháo đường. Những phát hiện này và một số nghiên cứu khác cho thấy gừng có thể giúp điều trị các vấn đề sức khỏe do bệnh đái tháo đường mạn tính gây ra.

Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2019 cho thấy việc tiêu thụ gừng không làm thay đổi đáng kể lượng đường trong máu lúc đói nhưng nó đã cải thiện hemoglobin glycated (HbA1c) so với ban đầu. Bài đánh giá lưu ý rằng cần có thêm các nghiên cứu để tìm hiểu thêm về những lợi ích tiềm năng của gừng đối với huyết áp và mức đường huyết.

6. Hỗ trợ mức cholesterol

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy uống trà gừng thường xuyên có thể giúp kiểm soát triacylglycerol (TAG) và cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C). Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng liều thấp không quá 2 g gừng mỗi ngày có thể giúp giảm TAG và cholesterol toàn phần.

7. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Mặc dù không phải là “thần dược” giảm cân nhưng trà gừng có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình này. Đã có một số nghiên cứu về lợi ích của gừng khi nói đến cân nặng và béo phì. Uống trà gừng giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách tốt hơn.

Một bài đánh giá năm 2019 đã xem xét 14 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với tổng cộng 473 đối tượng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bổ sung gừng làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể và tỷ lệ eo-hông. Tuy nhiên, bài đánh giá cho thấy gừng không ảnh hưởng đến chỉ số khối cơ thể (BMI).

8. Tăng khả năng miễn dịch

Gừng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, từ đó giúp chống lại một số bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn. Gừng chứa vitamin C, B6, magie cùng một lượng nhỏ sắt và canxi. Theo nghiên cứu, hợp chất phenol trong gừng mang lại đặc tính chữa bệnh.

Theo BS. Lê Hoài Nam - Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, uống trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể có một tinh thần thoải mái, sự linh hoạt để học tập, lao động hàng ngày. Lý do là vì trà gừng kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu...

9. Cách làm trà gừng đơn giản tại nhà

Cách dễ nhất để làm trà gừng là chỉ cần thêm gừng xay hoặc vài lát gừng tươi vào 200ml nước nóng, để nguội, thêm mật ong hoặc nước cốt chanh để cân bằng hương vị. Bạn có thể uống ấm hoặc dùng lạnh nếu thích uống lạnh.