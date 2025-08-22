80 năm Quốc khánh: Người trẻ tự hào và lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Những ngày này, khắp phố phường Hà Nội rợp bóng cờ hoa, không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là ngày lễ lịch sử mà còn là dịp để bày tỏ niềm tự hào, gửi gắm khát vọng cống hiến và trách nhiệm dựng xây đất nước.Trong không khí mùa thu rợp sắc cờ hoa, muôn triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với niềm tri ân, xúc động và tự hào.

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ tưng bừng kỷ niệm đại lễ. Trên các tuyến phố Hà Nội, sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ khắp nơi. Những con đường được trang hoàng lộng lẫy, rộn ràng hơi thở của ngày hội lớn. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ghi dấu sự kiện trọng đại 2/9/1945, cho đến những góc phố nhỏ, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trở thành biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở mọi người về thời khắc đất nước bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do.

Tinh thần ấy không chỉ hiện diện trên những đại lộ rộng thênh thang, mà còn bừng sáng trong niềm tự hào của mỗi bạn trẻ. Những ngày này, hàng trăm người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan, ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc. Mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình như đưa họ trở lại với ký ức lịch sử, với giây phút Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - dấu mốc mở ra trang sử mới cho dân tộc.

Là một người trẻ sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ hòa bình, hội nhập, Lê Ngọc Anh (20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày 2/9 là ngày trọng đại của đất nước, của dân tộc. Em muốn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, hình ảnh, bài viết về lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ này, qua đó lan tỏa niềm tự hào và giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam”.

Với Ngọc Anh, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội chính là kênh để thế hệ trẻ bày tỏ tình yêu quê hương, để bạn bè năm châu thấy một Việt Nam không chỉ giàu truyền thống mà còn năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập.

Em Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên đến từ Bình Dương cảm thấy xúc động, bồi hồi sau hơn 10 năm trở lại Hà Nội

Cũng trong những ngày này, Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên đến từ Bình Dương, chia sẻ cảm xúc đặc biệt sau gần 10 năm mới trở lại Hà Nội và lần đầu tiên được đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quỳnh cho biết, khoảnh khắc đứng trước Lăng Bác, khi ngày lễ lớn đang đến gần, đã mang đến cho em những cảm xúc bồi hồi, khó tả.

“Là một sinh viên, em rất tự hào và biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc. Em luôn nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm, nỗ lực học tập, cống hiến để góp phần giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của cha ông”, Quỳnh xúc động bày tỏ.

Với nhiều bạn trẻ, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn gợi lại ký ức tuổi thơ, khi cả gia đình quây quần treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà, cùng tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng hòa chung niềm vui trong những chương trình văn nghệ, diễu hành. Đó là những ký ức tươi đẹp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị nhất.

Trên các tuyến phố Hà Nội, sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ khắp nơi. Những con đường được trang hoàng lộng lẫy, rộn ràng chuẩn bị đón chào ngày hội lớn

Vũ Văn Bảo, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ, mỗi khi nhắc đến ngày Quốc khánh 2/9, em lại nghĩ ngay đến khoảnh khắc thiêng liêng năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với Bảo, hình ảnh ấy là niềm tự hào dân tộc lớn lao, là biểu tượng của ý chí và khát vọng tự do.

Theo Bảo, ngày lễ trọng đại của dân tộc không chỉ gợi nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha anh mà còn gợi lại không khí rộn ràng trên khắp phố phường, với sắc đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Thế hệ trẻ hôm nay có thể bày tỏ lòng yêu nước bằng nhiều cách: nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động tình nguyện, giữ gìn bản sắc văn hóa và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

“Không khí trang nghiêm và hào hùng trong các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh khiến em cảm thấy tự hào và tự nhắc mình phải cố gắng hơn để xứng đáng với lịch sử dân tộc”, Bảo cho biết.

Với Bảo, trách nhiệm của thanh niên hôm nay là tiếp nối truyền thống anh hùng, giữ gìn độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh bằng tri thức, sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo. Theo Bảo, niềm tự hào dân tộc cần được thể hiện qua sự chăm chỉ học tập, làm việc có trách nhiệm, tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa, cũng như ứng xử văn minh để hình ảnh đất nước ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội của đất nước mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự soi chiếu lại mình, nhắc nhở về trách nhiệm với Tổ quốc

Để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước trong dịp Quốc khánh, Bảo thường treo cờ Tổ quốc trước nhà, tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu thêm về lịch sử qua sách, phim tư liệu và chia sẻ cảm nhận với bạn bè, người thân nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ ở Hà Nội, tại nhiều địa phương trên cả nước, không khí chào mừng Quốc khánh cũng đang sôi nổi. Ở các trường học, đoàn viên, sinh viên cùng nhau tập luyện các tiết mục văn nghệ, tổ chức tọa đàm về lịch sử dân tộc. Ở các cơ quan, doanh nghiệp, những lá cờ đỏ sao vàng được treo lên rực rỡ, thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết. Các chương trình tình nguyện, hoạt động xã hội được tổ chức, qua đó khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tự hào về truyền thống, mà còn sẵn sàng góp sức xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội của đất nước mà còn là ngày để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự soi chiếu lại mình, nhắc nhở về trách nhiệm với Tổ quốc. Nếu như 80 năm trước, thế hệ cha ông đã ngã xuống để giành lấy độc lập, thì hôm nay, trách nhiệm của tuổi trẻ là bảo vệ thành quả ấy bằng tri thức, bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách để thế hệ hôm nay và mai sau viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc.

Trong nhịp sống hiện đại, khi những giá trị truyền thống đôi lúc bị lãng quên bởi guồng quay bận rộn, Quốc khánh 2/9 chính là khoảng lặng để mỗi người trẻ dừng lại, lắng nghe tiếng gọi từ lịch sử, để thấy rõ hơn mình đang đứng ở đâu và cần làm gì cho đất nước. Sự tri ân không chỉ nằm ở lời nói mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể: học tập chăm chỉ, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vị trí và vai trò của mình trong công cuộc dựng xây đất nước giàu mạnh, văn minh. Từ lòng tri ân sâu sắc đến khát vọng cống hiến, thế hệ trẻ hôm nay đang và sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông bằng chính trí tuệ, sức trẻ và trái tim nhiệt huyết của mình.

Nguồn vov.vn