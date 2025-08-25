80 năm “Trung thành - anh dũng - chiến thắng”

Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (30/8/1945 - 30/8/2025). Đây là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của LLVT tỉnh - lực lượng được hun đúc từ khói lửa giành chính quyền và trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại. LLVT tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (Lễ ra quân huấn luyện năm 2025).

Lịch sử hào hùng cùng cách mạng

Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, ngay từ thời đại Hùng Vương dựng nước, Phú Thọ với vị trí là kinh đô của nước Văn Lang, luôn được xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của cả nước và Quân khu 2.

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng các căn cứ địa cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến khu Vần - Hiền Lương, các căn cứ du kích Vạn Thắng (Cẩm Khê), Phục Cổ (Yên Lập) đã lần lượt ra đời, cùng với Nhân dân cả nước nhất tề đứng lên giành chính quyền. Đây là những lực lượng nòng cốt cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đồng thời, cũng là những đơn vị tiền thân của LLVT tỉnh Phú Thọ ngày nay. Một trong những nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết ngay sau khi giành chính quyền của tỉnh là thống nhất các LLVT địa phương, xây dựng đơn vị chủ lực của tỉnh làm công cụ trấn áp kẻ thù. Trước thực tế đó, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Liên khu giải phóng, ngày 26/8/1945, Ban cán sự lãnh đạo khởi nghĩa của tỉnh Phú Thọ đã họp bàn các biện pháp thống nhất LLVT tỉnh. Ngày 30/8/1945, các LLVT tỉnh được thống nhất lại thành Chi đội Giải phóng quân mang tên “Chi đội Giải phóng quân Trần Quốc Toản”. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ tỉnh. Với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, ngày 30/8/1945 đã trở thành Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Phú Thọ.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử của quê hương Đất Tổ Anh hùng, viết nên truyền thống “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Phú Thọ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều Huân, Huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Toàn tỉnh có 82 tập thể, 26 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân; 1.235 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được phong và truy tặng danh hiệu; nhiều đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ngành, Quân khu 2 và của tỉnh Phú Thọ.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống, LLVT tỉnh vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, minh chứng sáng ngời cho bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Những phần thưởng cao quý ấy không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước mà còn là niềm tự hào, là động lực để LLVT và Nhân dân Đất Tổ tiếp tục tô thắm truyền thống kiên cường, bất khuất trong dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Vững vàng sứ mệnh, vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, song vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, nhất là trên tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa quân đội”.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới đã chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình. Sự kiện chính trị trọng đại này không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, mà là bước ngoặt có tính chiến lược nhằm mở ra không gian, động lực phát triển mới. Bên cạnh đó, với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội và bao bọc đến 2/3 diện tích Thủ đô, tỉnh Phú Thọ không chỉ là điểm trung chuyển huyết mạch mà còn là khu vực phòng thủ quan trọng, trong thế trận phòng thủ bảo vệ Thủ đô Hà Nội từ xa, là trung tâm trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2. Công tác xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại càng trở nên quan trọng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ động tham mưu hiệu quả với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị và sự bình yên của quê hương Đất Tổ anh hùng. Phát huy truyền thống “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”, LLVT tỉnh Phú Thọ quyết tâm tạo bước phát triển mới, vững chắc về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm nền tảng, LLVT tỉnh chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tổ chức tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, LLVT tỉnh đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; làm tốt công tác phối hợp nắm, dự báo, tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là về an ninh phi truyền thống.

LLVT tỉnh tiếp tục tích cực tham gia lao động sản xuất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu “diễn biến hòa bình”. Đồng thời, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, thực hiện phương châm “Vì Nhân dân phục vụ, hết lòng giúp đỡ Nhân dân”, xứng đáng là đội quân vừa chiến đấu vừa công tác. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; quán triệt và thực hiện nghiêm “3 trọng tâm, 3 quyết liệt” mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Viết tiếp trang sử hào hùng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. LLVT tỉnh không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh