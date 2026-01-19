Văn hóa - Xã hội
Agribank Chi nhánh Phú Thọ II trao kinh phí tài trợ an sinh giáo dục cho Trường THCS Trạm Thản

Ngày 19/1, tại xã Trạm Thản, Agribank Chi nhánh Phú Thọ II đã trao 50 triệu đồng kinh phí tài trợ an sinh giáo dục cho Trường THCS Trạm Thản.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Phú Thọ II và xã Trạm Thản trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện nhà trường.

Chương trình tài trợ an sinh cho hoạt động giáo dục là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn của Agribank. Triển khai chương trình, Agribank Chi nhánh Phú Thọ II đã duy trì các hoạt động tài trợ, chung tay khắc phục khó khăn, góp phần giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, hỗ trợ, bổ sung thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, từ đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của mỗi của cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh Phú Thọ II đối với cộng đồng.

Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh Phú Thọ II tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển bền vững.

Thu Hà


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THCS Agribank Phú thọ Tài trợ Kinh phí giáo dục xã Trạm Thản Phát triển bền vững Khắc phục khó khăn Chương trình
