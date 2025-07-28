Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ

Agribank Chi nhánh Phú Thọ thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Phú Thọ có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các Agribank Chi nhánh loại II trực thuộc Agribank Chi nhánh Phú Thọ (Chi nhánh Tân Sơn, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy) với 4 chỉ tiêu tuyển dụng. Số lượng và vị trí như sau:

Chi nhánh loại II có nhu cầu tuyển dụng Vị trí Tín dụng Chi nhánh Tân Sơn Phú Thọ 1 Chi nhánh Tam Nông Phú Thọ 1 Chi nhánh Thanh Sơn Phú Thọ 1 Chi nhánh Thanh Thủy Phú Thọ 1 Cộng 4

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN

Ứng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển dụng; đáp ứng theo các quy định của Agribank.

1. Về trình độ đào tạo

- Ứng viên vị trí tín dụng: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kiểm toán, Kinh tế, ...).

* Các yêu cầu bổ sung khác:

+ Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng

+ Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng ...

+ Về độ tuổi: Không quá 35 tuổi; một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi thì không quá 40 tuổi.

+ Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

2. Hình thức t ổ chức tuyển dụng

* Đối với vị trí tín dụng, ứng viên dự tuyển phải tham dự qua các vòng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (Ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG), ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, Vietinbank) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. HCM; Đại học Ngân hàng TP. HCM; Đại học RMIT; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ), qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 (phỏng vấn) mà không phải tham gia vòng 2.

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính.

- Vòng 3: Phỏng vấn.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 2 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo danh sách các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên.

Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao công chứng Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Đối với ứng viên không phải thi viết chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung hồ sơ chứng minh quá trình công tác từ 3 năm trở lên bao gồm: Bản xác nhận quá trình làm việc tại đơn vị cũ; Bản xác nhận quá trình đóng BHXH/Hợp đồng lao động tại đơn vị cũ...

7.Giấy tờ khác (nếu có).

* Lưu ý:

- Các ứng viên đăng ký chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại Chi nhánh theo đúng thông báo của Agribank.

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tại 01 Chi nhánh loại I trong đợt tuyển dụng này (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank được quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này).

- Agribank không nhận: hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng 402 - Nhà làm việc Trụ sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/7/2025 đến ngày 4/8/2025, sáng từ 8h00’ - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h, các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.

Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Lương Văn Cường