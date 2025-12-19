Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án

Tổng mức đầu tư các công trình, dự án là hơn 3,4 triệu tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau sẽ khánh thành đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang-Cà Mau vào sáng 19/12. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Chín giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sẽ đồng loạt tổ chức tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ Xây dựng cho biết trong số này có 148 dự án khởi công, 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản.

Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025).

Trong số đó có 12 điểm cầu trực tiếp (đặt tại Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và 2 điểm tại Hà Nội) và 67 điểm cầu trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản.

Theo Bộ Xây dựng, một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng; dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, vốn 3.299 tỷ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, vốn 10.000 tỷ đồng; cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, vốn 18.000 tỷ đồng; khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn, vốn 51.000 tỷ đồng; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc, vốn 8.950 tỷ đồng; Nhà văn hóa Thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, vốn 2.240 tỷ đồng.

Cùng với đó, các công trình trọng điểm được khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm: tuyến chính cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau; Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế; khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, trong dịp 19/12 này, cả nước hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường cao tốc (gồm 3.188km tuyến chính và 325km đường dẫn), dự kiến hết 2025 hoàn thành 3.813km (gồm 3.345km tuyến chính và 458 km đường dẫn).

Trong 11 dự án cao tốc do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản dự kiến khánh thành có dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi sẽ được hoàn thành, thông xe; dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Hậu Giang thông xe tuyến chính. 6 dự án cao tốc được thông xe kỹ thuật, gồm: Hậu Giang-Cà Mau; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Chí Thạnh-Vân Phong; dự án thành phần 2 cao tốc cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ngoài các công trình, dự án trong lĩnh vực giao thông, nhiều lĩnh vực có lượng công trình, dự án đăng ký khởi công, khánh thành khác như công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, ngoài ra còn có các lĩnh vực nhà ở xã hội, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, thể thao và y tế.Việc nhiều công trình, dự án giao thông, đô thị và hạ tầng kỹ thuật quan trọng được hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo động lực mới cho phát triển.

Hạ tầng đồng bộ không chỉ nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, mà còn mở ra dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

