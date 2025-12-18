Top mẫu iPhone đáng mua dịp cuối năm: iPhone 16 tiếp tục dẫn đầu

Việc chọn một chiếc iPhone phù hợp giữa vô vàn lựa chọn hiện nay không hề đơn giản, đặc biệt khi các chương trình ưu đãi dịp cuối năm xuất hiện liên tục. Dưới đây là top những mẫu iPhone đáng mua dịp cuối năm. Những model này vừa có giá tốt, vừa đảm bảo hiệu năng, camera và pin xứng đáng để bạn cân nhắc mua ngay lúc này.

iPhone 16 tiêu chuẩn

Với mức giá bán tốt ở thời điểm hiện tại, iPhone 16 vẫn là lựa chọn được nhiều người dùng yêu thích. Máy có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, dễ cầm nắm, mặt sau là cụm camera hình viên thuốc dọc độc đáo. Loạt màu sắc mới rực rỡ mang đến vẻ ngoài tươi trẻ, phù hợp nhiều phong cách và sở thích.

Ngoài ra, iPhone 16 còn sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED cho hình ảnh sắc nét và màu sắc chính xác. Với con chip Apple A18 mạnh mẽ, máy đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ hằng ngày. Cụm camera chính 48MP kết hợp camera phụ 12MP giúp chụp ảnh và quay video chất lượng, trong khi pin 3.561 mAh đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày.

iPhone 16 Pro Max

Đối với những người muốn sở hữu một flagship cao cấp với màn hình lớn, iPhone 16 Pro Max mang đến một trải nghiệm toàn diện. Máy nổi bật với thân máy vuông vức, cầm chắc tay và mặt lưng kính bóng bẩy phản chiếu ánh sáng tinh tế. Cụm camera ba ống kính được sắp xếp nổi, vừa tạo điểm nhấn thiết kế vừa hỗ trợ chụp ảnh chi tiết ở nhiều điều kiện ánh sáng.

Hệ thống camera chính 48MP, tele 12MP và siêu rộng 48MP giúp người dùng dễ dàng ghi lại cả những cảnh rộng lẫn các chi tiết nhỏ với chất lượng cao. Màn hình LTPO Super Retina XDR OLED 6.9 inch mang đến trải nghiệm xem rộng rãi, sống động, trong khi chip Apple A18 Pro xử lý mượt mà các tác vụ nặng và pin 4.685 mAh cho thời gian sử dụng dài, phù hợp với cả một ngày làm việc và giải trí.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro hướng đến người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ. Với thân máy nhôm nhẹ, mặt lưng nhám sang trọng và các cạnh bo mềm mại, máy cầm rất thoải mái. Cụm camera ba ống kính tinh gọn giúp tổng thể mặt sau hài hòa nhưng vẫn nổi bật.

Chip Apple A17 Pro đảm bảo mọi tác vụ đều mượt mà, từ chơi game đến đa nhiệm. Camera 48MP chính kết hợp tele 12MP và siêu rộng 12MP giúp bạn ghi lại hình ảnh chân thực và chi tiết, dù trong điều kiện ánh sáng khó. Pin 3.274 mAh đủ dùng cả ngày, kết hợp sạc nhanh tiện lợi.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max nổi bật với màn hình LTPO Super Retina XDR OLED 6,7 inch rộng rãi, hiển thị sắc nét và sống động, kết hợp pin 4.323 mAh cho thời gian sử dụng dài, phù hợp với cả ngày làm việc và giải trí liên tục.

Chip Apple A16 Bionic mang đến hiệu năng ổn định, xử lý mượt mà các tác vụ từ cơ bản đến nặng, đồng thời tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Hệ thống camera ba ống kính gồm cảm biến chính 48MP, tele 12MP và siêu rộng 12MP giúp chụp ảnh chi tiết, linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng, từ cảnh rộng cho đến chân dung sắc nét.

Mua iPhone ở đâu giá tốt, đảm bảo chất lượng?

Để sở hữu iPhone với mức giá hợp lý và đảm bảo chất lượng, nhiều người dùng hiện nay lựa chọn các hệ thống bán lẻ uy tín. Các hệ thống này cung cấp các mẫu iPhone mới và cũ, tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng, giúp bạn an tâm về nguồn gốc và hiệu năng.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ uy tín thường có các chương trình ưu đãi cuối năm, hỗ trợ trả góp linh hoạt và dịch vụ hậu mãi đầy đủ, từ bảo hành chính hãng đến hỗ trợ kỹ thuật, giúp việc chọn mua iPhone trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

