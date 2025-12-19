Bảo đảm chỉ tiêu giao quân

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có những điều chỉnh nhất định, trong đó phát huy rõ vai trò của các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV). Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm nay, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê đã trực tiếp cử cán bộ hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, rà soát tiêu chuẩn, chất lượng, thẩm định hồ sơ. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng khám tuyển sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

Đợt khám sức khỏe NVQS của Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê diễn ra từ ngày 24/11 đến cuối tháng 12. Để đảm bảo công tác khám tuyển, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, giúp thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác khám sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe được tổ chức đúng quy trình, dân chủ, khách quan, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thượng tá Lê Mạnh Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: "Năm 2026, dự kiến đơn vị được giao 1.748 chỉ tiêu. Để làm tốt công tác khám tuyển NVQS và bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực và 48 xã, phường tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác khám tuyển NVQS năm 2026 đối với 10 Trung tâm Y tế khu vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là Luật NVQS, các chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyển quân năm 2026.

Hiện nay, các xã, phường trong khu vực đang đồng loạt tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với tinh thần nghiêm túc, khách quan. Từ sơ tuyển đến khám tuyển tập trung, mọi bước đều bảo đảm đúng quy định; có sự tham gia giám sát của cán bộ Ban Chỉ huy PTKV nhằm bảo đảm công bằng, chính xác. Đây là cơ sở quan trọng để tuyển chọn những công dân ưu tú, có phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Đăng Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng cho biết: " Điểm mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là Hội đồng khám tuyển do Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập. Ban Chỉ huy PTKV có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động khám tuyển tại các xã, phường trong khu vực. Để công tác khám tuyển được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, Trung tâm đã tham mưu thành lập Hội đồng khám tuyển; hiệp đồng với các đơn vị, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất và thành lập các đoàn khám gồm đội ngũ y, bác sĩ đã được tập huấn bài bản."

Điểm sáng trong mùa tuyển quân năm nay là tinh thần trách nhiệm, ý thức nghĩa vụ của thanh niên. Nhiều công dân tự nguyện viết đơn nhập ngũ, thể hiện niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo lính. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Công dân Đinh Trường Giang, khu 2, xã Bằng Luân chia sẻ: "Trong kỳ khám tuyển này, dù chưa biết có đủ điều kiện sức khỏe hay không, nhưng tôi mong muốn sẽ đạt yêu cầu để được thực hiện NVQS. Khi vào môi trường quân đội, tôi mong muốn được học hỏi nhiều hơn, phát huy thế mạnh của bản thân để phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc."

Mùa tuyển quân năm nay khẳng định hiệu quả rõ rệt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quy trình được chuẩn hóa, chất lượng khám tuyển sức khỏe được nâng lên; vai trò của Ban Chỉ huy PTKV được phát huy mạnh mẽ, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ từ cơ sở.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự giác của thanh niên, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê cũng như các khu vực trong tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu, tuyển chọn được những công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

