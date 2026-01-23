Ai đang thống trị cuộc chơi tiền tỷ nhạc Việt

Trào lưu đầu tư tiền tỷ cho Music Video (MV) chưa hết hot ở nhạc Việt. Năm qua, Nhu Đặng và Phương Vũ ghi dấu ấn đậm nét, trong khi Đinh Hà Uyên Tư “mát tay” ở vai trò mới.

Năm 2025, guồng quay thị trường nhạc Việt không có nhiều khác biệt. Số đông ca sĩ/rapper vẫn chọn phương án an toàn là phát hành đơn lẻ từng sản phẩm, sau đó là EP. Số lượng album chất lượng được trình làng trên thị trường nhạc Việt giảm hẳn so với 2 năm trước. Với các tên tuổi hàng đầu thị trường, phương án tối ưu vẫn là tập trung nguồn lực để làm nền các MV tiền tỷ, từ đó phủ sóng hình ảnh và thống trị “top trending”.

MV Bắc Bling (Hòa Minzy) và Mục hạ vô nhân (Soobin Hoàng Sơn) là điểm sáng trong đường đua sản xuất MV nhạc Việt năm 2025. Bên cạnh đó, Dù cho tận thế (Erik), Chăm em một đời (Đức Phúc) và Made in Vietnam (Phương Mỹ Chi) là những MV nổi bật khác có mức đầu tư rất cao.

Đạo diễn Nhu Đặng và Phương Vũ.

Ai tỏa sáng?

Hòa Minzy từng tiết lộ chi phí sản xuất MV Bắc Bling tương đương một căn hộ cao cấp. Trong khi đó, ê-kíp sản xuất MV Mục hạ vô nhân không tiết lộ mức chi phí. Nhưng nhìn vào tổng thể MV Mục hạ vô nhân với loạt set quay khủng, chi phí đầu tư sẽ không thấp hơn Bắc Bling.

Bắc Bling được thực hiện từ bàn tay đạo diễn Nhu Đặng. Sự điên rồ của MV Mục hạ vô nhân do một tay đạo diễn Phương Vũ dàn dựng. Hai đạo diễn đang làm việc mát tay và được săn đón bậc nhất trên thị trường là đại diện cho 2 phong cách sản xuất MV được các nghệ sĩ Việt ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Với Nhu Đặng là những MV khai thác sâu vào giá trị bản sắc, văn hóa Việt. Các MV kinh phí lớn do Nhu Đặng làm đạo diễn trong thời gian gần đây hạn chế dùng kỹ xảo, hiệu ứng, mà đa phần là các set quay thật, diễn xuất thật và kịch bản ưu tiên xây dựng câu chuyện rõ ràng.

Phong cách của đạo diễn Phương Vũ thì trái ngược Nhu Đặng. Phương Vũ nổi tiếng với độ quái trong tư duy sáng tạo. Các MV tiền tỷ do Phương Vũ đứng sau đa phần không có cốt truyện rõ ràng, được đầu tư rất mạnh đến lạm dụng CGI (dùng công nghệ mô phỏng hình ảnh). Trong năm 2025, tổ đội Antiantiart của Phương Vũ đứng sau hai MV kinh phí tiền tỷ khác làThe Real Aura (Theme song Em xinh say hi) và All Eyes on us (Theme song Anh trai say hi mùa 2).

Điểm sáng tiếp theo trên thị trường MV nhạc Việt gọi tên đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Kawaii Tuấn Anh đứng sau 2 MV đắt tiền làChăm em một đời và Made in Vietnam. Hiệu ứng của sản phẩm Chăm em một đời không tốt, dẫn đến vai trò của Kawaii Tuấn Anh bị lu mờ. Đến MV Made in Vietnam, ê-kíp Kawaii Tuấn Anh được khen vì nhiều phân cảnh ấn tượng, giao thoa hài hòa giữa nét văn hóa Việt truyền thống và hiện đại.

Năm 2026, phân khúc làm MV đắt tiền của nhạc Việt sẽ vẫn xoay quanh Nhu Đặng, Kawaii Tuấn Anh, Phương Vũ và Đinh Hà Uyên Thư. Bên dưới là phân khúc của những MV trăm triệu đồng, nơi Kiên Ứng là một trong số đạo diễn được nhiều nghệ sĩ tìm tới. Và thấp hơn nữa là những MV có kinh phí trung bình, dao động từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hiện có nhu cầu lớn nhất thị trường và cũng quy tụ nhiều đạo diễn “ẩn mình” nhất.

Miếng bánh quyền lợi từ sản xuất MV luôn lớn ở nhạc Việt, song sự cạnh tranh của các đạo diễn không có nhiều biến động. Sau chừng ấy năm, vẫn là những con người quen thuộc chia nhau miếng bánh lớn nhất, là những MV tiền tỷ của nghệ sĩ lớn hoặc được nhãn hàng tài trợ.

Đinh Hà Uyên Thư tỏa sáng ở vai trò mới.

Đinh Hà Uyên Thư bứt phá

Năm 2025, Đinh Hà Uyên Thư vẫn tỏa sáng trên thị trường nhưng tầm hoạt động của nữ đạo diễn đã khác. Đinh Hà Uyên Thư khởi đầu năm mới bằng thành công vượt bậc của MV Dù cho tận thế của Erik. Sau đó, Uyên Thư không còn thống trị tuyệt đối địa hạt sản xuất MV âm nhạc như trước, mà tập trung phát triển nhiều hơn trong vai trò đạo diễn sân khấu.

Sự nghiệp của Đinh Hà Uyên Thư đã rẽ sang hướng mới kể từ game show Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi cô đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu. Sau game show, Uyên Thư thử sức với vai trò đạo diễn sân khấu cho Live Concert Anh trai vượt ngàn chông gai và tiếp tục thành công. Cô đứng sau thành công của chuỗi Live Concert Anh trai, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động ở vai trò mới.

Năm qua, Uyên Thư được "chọn mặt, gửi vàng" cho các Live Concert của Quốc Thiên, Soobin Hoàng Sơn. Xen kẽ giữa các Live Concert là các dự án Uyên Thư đạo diễn cho MV Ánh trăng giả dối (Quốc Thiên) và Thanh âm trái tim (Hồ Quỳnh Hương).

Từ nền tảng ban đầu là đạo diễn MV âm nhạc, Uyên Thư lấn sân làm phim, rồi chuyển hướng làm đạo diễn sân khấu. Từ một sản phẩm gói gọn trong khoảng 4 phút, Uyên Thư đưa sự sáng tạo vào một concept lớn, mang lên sân khấu và trình diễn trước nhiều khán giả. Con đường hoạt động của Uyên Thư khác biệt hoàn toàn so với các đồng nghiệp ở thị trường làm MV.

Thành công hiện tại của Uyên Thư cũng chính là nước đi tiên phong để các đạo diễn khác mạnh dạn bước qua vùng an toàn của việc làm MV âm nhạc, có thể tham gia các dự án lớn hơn và mang lại vị thế cao hơn trong vai trò đạo diễn.

