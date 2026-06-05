AI giúp Apple App Store đạt quy mô kỷ lục 1,4 nghìn tỷ USD

Sự bùng nổ của các ứng dụng AI góp phần mang đến doanh thu kỷ lục 1,4 nghìn tỷ USD cho hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ trên App Store của Apple.

Nghiên cứu của các nhà kinh tế học tại Analysis Group công bố hôm 4/6 bởi Apple, cho thấy hệ sinh thái App Store toàn cầu đã giúp tạo ra hơn 1,4 nghìn tỷ doanh thu và doanh số bán hàng của các nhà phát triển trong năm 2025.

Con số này đã tăng gấp ba lần so với năm 2019, thời điểm công ty bắt đầu bổ sung các dịch vụ thuê bao kỹ thuật số, hỗ trợ các nhà phát triển viết ứng dụng đa nền tảng. Cũng trong thời gian này, các thị trường tăng trưởng mạnh nhất là Trung Quốc (hơn gấp đôi) và Mỹ, châu Âu (hơn gấp ba).

Nếu chỉ tính riêng các ứng dụng tích hợp AI hướng đến người tiêu dùng, doanh thu tạo ra từ App Store đã tăng gấp bốn lần trong năm 2025 so với cùng kỳ trước đó. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo cũng được thể hiện rõ khi 40 trong số 100 ứng dụng hàng đầu trên App Store trong năm ngoái đã tích hợp AI. Nhóm này cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao hơn hẳn so với các ứng dụng khác trong top 100.

Biểu tượng ứng dụng App Store trên iPhone. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple đang có nhiều giải pháp để hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng AI trong phần mềm, dịch vụ của mình. Các lập trình viên có thể khai thác các mô hình ngôn ngữ lớn trên thiết bị, tích hợp sâu Apple Intelligence cũng như ưu điểm lớn với việc một số tính năng AI hoạt động trên thiết bị, không cần đến kết nối mạng.

Nhiều lập trình viên cũng cho biết AI đang giúp họ viết ứng dụng dễ hơn khi chúng được tích hợp sâu vào các công cụ hỗ trợ. Như với Xcode, các nhà sáng tạo thông thường cũng có thể thiết kế, xây dựng và phát hành ứng dụng. Ví dụ, tính năng lập trình tác nhân (agentic coding) trong Xcode 26 có thể thay thế nhà phát triển trong nhiều khâu viết ứng dụng, tối ưu quy trình.

Doanh số từ hàng hóa và dịch vụ vật lý chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô của App Store với 1,1 nghìn tỷ USD với sự đóng góp lớn từ các lĩnh vực như mua sắm thực phẩm, giao nhận đồ ăn, bán lẻ và du lịch. Các dịch vụ kỹ thuật số như trò chơi, ứng dụng doanh nghiệp và phát trực tuyến video, tạo ra khoảng 149 tỷ USD. Các nhà phát triển cũng kiếm được 150 tỷ USD từ quảng cáo trong các ứng dụng.

Theo Apple, App Store đã ghi nhận hơn 850 triệu người dùng trung bình mỗi tuần tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là “mảnh đất màu mỡ” với các nhà phát triển khi sáng tạo ra các ứng dụng, dịch vụ mới hay mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng mới trên toàn thế giới.

Tuần tới, tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, “Quả táo” được cho là sẽ giới thiệu loạt hệ điều hành mới như iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27. Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức riêng chương trình Platforms State of the Union cho nhà phát triển, hay các buổi thảo luận, nghiên cứu và phiên hỏi đáp với kỹ sư, nhà thiết kế của Apple.

Theo Vnexpress