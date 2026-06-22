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Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Nằm bên tả ngạn dòng sông Lô hiền hòa, xã Sơn Đông từ lâu được biết đến là cái nôi của nghề đóng tàu, sà lan sắt lớn nổi tiếng khắp miền Bắc. Trải qua nhiều thăng trầm cùng sự biến đổi của nền kinh tế, nghề truyền thống này vẫn được người dân gìn giữ, phát triển và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Hiện nay, toàn xã có hơn 1.000 hộ tham gia nghề đóng tàu và dịch vụ vận tải đường thủy. Trong đó, hơn 400 hộ là chủ tàu vận tải hoặc sở hữu các cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền quy mô lớn, tập trung chủ yếu tại các thôn Phú Hậu, Phú Hậu Thượng và Phú Hậu Trung.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Đóng một con tàu sắt cỡ lớn là công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và sự chính xác tuyệt đối.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Quy trình sản xuất gồm nhiều công đoạn, song chủ yếu là ghép và hàn các chi tiết theo bản thiết kế đã được tính toán kỹ lưỡng.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Các bộ phận của tàu được phân chia thành từng khu vực để chế tạo và lắp ráp riêng biệt trước khi hoàn thiện thành một khối thống nhất.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Từ những tấm thép thô sơ ban đầu, dưới bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề, phần khung xương của con tàu dần được hình thành. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm bởi đây là “bộ khung” quyết định độ bền, khả năng chịu tải và tuổi thọ của tàu.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Sau khi hoàn thiện hệ thống khung sườn, các tấm thép lớn tiếp tục được hàn kín tạo thành lớp vỏ chắc chắn bao bọc bên ngoài.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Khi phần thân tàu cơ bản hoàn tất, các công đoạn đánh bóng, xử lý bề mặt và sơn chống gỉ được thực hiện cẩn thận nhằm bảo vệ con tàu trước điều kiện khắc nghiệt của môi trường sông nước.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Những chi tiết quan trọng như mỏ neo, khoang lái, hệ thống chân vịt... được lắp đặt, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi hạ thủy.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Không chỉ tạo dựng thương hiệu cho một làng nghề truyền thống, nghề đóng tàu còn gắn bó mật thiết với hoạt động vận tải thủy của người dân Sơn Đông.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Hình ảnh những con tàu, sà lan được hình thành đã tạo nên bức tranh lao động đặc sắc, thể hiện sức sống và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Hiện nay, toàn xã có trên 350 tàu, thuyền các loại chuyên vận chuyển hàng hóa đến nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc. Hoạt động vận tải thủy mang lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều gia đình đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Âm vang làng nghề đóng tàu ở Sơn Đông

Những con tàu được tạo ra từ bàn tay và khối óc của người thợ Sơn Đông mang theo niềm tự hào vươn xa trên khắp các dòng sông của Tổ quốc.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sơn Đông Nghề truyền thống Làng nghề Phát triển động lực quan trọng Nổi tiếng Dòng sông Miền bắc Sà lan địa phương
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