Ngày thi đấu thứ ba Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30:

An Giang, Hà Nội, Thanh Hoá giành vị trí thứ nhất các nội dung đồng đội nam, nữ

Ngày 20/8, Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tiếp tục bước sang ngày thi đấu thứ ba với 4 nội dung: 32km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống; 40km tính giờ đồng đội nam tuổi 16 trở xuống; 40km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17-18 và 48km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18.

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, kết quả, nội dung 32km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống, Nhất: Đội An Giang gồm các vận động viên Huỳnh Thiên Kim, Trần Thị Kim Hoà, Lê Tuyết Nhi, Võ Thị Ngọc Yến; giải Nhì: Đội Hà Nội; giải Ba: IRC Hà Nội.

Nội dung 40km tính giờ đồng đội nam tuổi 16 trở xuống, giải Nhất: Đội Hà Nội gồm các vận động viên Dương Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Khánh Duy, Trần Công Mẫn;giải Nhì: Đội Vĩnh Long; giải Ba: Đội Quân đội.

Nội dung 40km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 17-18, giải Nhất: Đội Thanh Hoá gồm các vận động viên Phạm Thị My, Lê Thị Minh Thư, Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp; giải Nhì: Đội TP. Hồ Chí Minh 2; giải Ba: Đội TP. Hồ Chí Minh 1.

Nội dung 48km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18, giải Nhất: Đội An Giang gồm các vận động viên Nguyễn Đan Bình, Trần Quốc Kiệt, Lê Phước Văn, Nguyễn Văn Hoài; giải Nhì: Đội Quân đội; giải Ba: Đội Hà Nội.

Theo kế hoạch, ngày 21/8, Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 tiếp tục thi đấu 12 nội dung: Vòng loại 500m tốc độ nữ (16,17-18 và U23); Vòng loại 500m tốc độ nam (16,17-18 và U23); Tứ kết 500m tốc độ nữ; Tứ kết 500m tốc độ nam; Bán kết 500m tốc độ nữ; Bán kết 500m tốc độ nam; Chung kết 500m tốc độ nữ; Chung kết 500m tốc độ nam; 2km tính giờ cá nhân nữ (16,17-18 và U23); 3km tính giờ cá nhân nam (16,17-18 và U23).

Các vận động viên xuất phát nội dung 32km tính giờ đồng đội nữ lứa tuổi 16 trở xuống.

Các vận động viên nữ tranh tài trên đường đua.

Các vận động viên nội dung 48km tính giờ đồng đội nam lứa tuổi 17-18 thi đấu trong điều kiện không thuận lợi, trời mưa, đường trơn vẫn nỗ lực về đích với kết quả cao nhất.

Hương Lan