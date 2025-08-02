An Nghĩa nỗ lực dập dịch tả lợn châu Phi

Thời gian qua, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã An Nghĩa diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, ngăn nguy cơ lây lan diện rộng.

Ngày 13/7, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa đã nhận được tin báo trực tiếp từ hộ chăn nuôi Nghiêm Thị Hưng, trú tại thôn 7 về đàn lợn bị nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 14/7, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Lạc Thủy tiến hành kiểm tra xác minh trực tiếp tại hộ chăn nuôi. Kiểm tra, xác minh, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm tại 2 hộ chăn nuôi gồm hộ bà Nghiêm Thị Hưng, thôn 7 và hộ bà Lê Thị Ánh, thôn Bến Đình. Kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm tại Trung tâm Chuẩn đoán thú y Trung ương I, có mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Trước tình hình đó, ngày 18/7, UBND xã An Nghĩa đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thôn Bột, thôn Bến Đình. Ngày 24/7, tiến hành lấy mẫu máu đàn lợn hộ ông Bùi Văn Danh, thôn Đệt. Kết quả phân tích mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngày 26/7, UBND xã đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thôn Đệt.

Thôn Bột, xã An Nghĩa tiêu hủy lợn dịch theo quy định

Ngày 14/7, UBND xã An Nghĩa đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với lực lượng an ninh, quân sự xã tiến hành dọn vệ sinh môi trường (xác động vật thả trôi nổi trên đoạn suối thôn Bảy theo quy trình an toàn vệ sinh phòng bệnh trên đàn vật nuôi. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý 1 vụ việc vứt xác lợn chết ra môi trường tại thôn Phú Bình.

Ngày 24/7, xã đã tiếp nhận 150 lít hóa chất khử trùng tiêu độc từ Sở Nông nghiệp và Môi trường để vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng nhằm khống chế sự phát tán bệnh dịch.

Hiện tại, trên địa bàn xã có 3 thôn có dịch chưa qua 21 ngày, gồm: Thôn Bến Đình, thôn Bột, thôn Đệt. Đã công bố dịch tại 3 thôn trên. 1 thôn thuộc vùng bị uy hiếp có lợn tiêu hủy. Tính đến chiều 31/7, có tổng số 6 hộ có lợn mắc bệnh đã phát hiện; tổng số lợn đã tiêu hủy 239 con, trọng lượng lợn tiêu hủy 10.992 kg.

UBND xã An Nghĩa huy động các lực lượng tiêu hủy lợn dịch tại thôn Đệt

Theo cơ quan chuyên môn, dịch xuất hiện chủ yếu ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh kém, chuồng trại không cách ly, dễ lây lan trong bối cảnh thời tiết giao mùa và vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tăng cao. Chăn nuôi nông hộ còn nhiều yếu tố mất an toàn dịch bênh (chuống trại thủ công, chăn nuôi gần khu dân cư, xử lý môi trường trong chăn nuôi). Nhận thức của người dân còn hạn chế (có trường hợp vứt lợn chết ra môi trường làm ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh); khó tìm vị trí tiêu hủy lợn bằng biện pháp chôn lấp. Công tác tài chính trong phòng chống dịch còn rất chậm trễ.

Đồng chí Đinh Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã An Nghĩa cho biết: UBND xã An Nghĩa đã thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, dịch tả lợn châu Phi của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ngay khi phát hiện dịch, xã đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch, triển khai các biện pháp ứng phó.

Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xã An Nghĩa. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân chôn lấp, rải vôi, phun thuốc khử khuẩn ở các chuồng trại. Việc tiêu hủy lợn bị ốm, chết và phun thuốc khử trùng tiêu độc tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi có lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy theo các chính sách hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị định 116/2025 của Chính phủ nhanh, chính xác, kịp thời với các hạng mục hỗ trợ người chăn nuôi, hỗ trợ người làm công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cho xã.

Đinh Thắng