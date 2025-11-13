An toàn giao thông – Trách nhiệm không của riêng ai

Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân – bởi an toàn giao thông là trách nhiệm không của riêng ai.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh xảy ra trên địa bàn tỉnh xảy ra 611 vụ va chạm tai nạn giao thông làm chết 323 người, bị thương 457 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 150 vụ, giảm 36 người chết, giảm 116 người bị thương, song số người tử vong vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong đó tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn diễn ra phổ biến.

Trước thực trạng đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; ngành Giáo dục phối hợp tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông trong trường học; các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tích cực vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Công an xã Thượng Cốc tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho học sinh Trường TH&THCS Miền Đồi

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Lực lượng công an luôn xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Ngoài việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục – đặc biệt tại khu dân cư, trường học và doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần sự hợp tác của người dân. Khi mỗi người tự giác, lực lượng chức năng mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cùng với lực lượng công an, ngành Giáo dục tỉnh cũng coi việc giáo dục an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong trường học. Các trường học trong tỉnh đã đưa nội dung “Văn hóa giao thông” vào tiết sinh hoạt đầu tuần, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hoặc mời cán bộ công an đến nói chuyện chuyên đề.

Lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các trường học. Theo đó, đã tổ chức 59 buổi/59 Trường với sự tham gia của 3.485 giáo viên, 46.178 học sinh; ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho 24.597 học sinh, giáo viên; ký cam kết không giao xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển với 5.897 phụ huynh; tuyên truyền trên 30.000 lượt chủ các cơ sở, nhà hàng; phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết với 1.539 chủ phương tiện...Ngoài ra, tổ chức 2 buổi tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng phân luồng, điều tiết giao thông cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở tại các địa bàn xã, phường...

Thời gian qua, các buổi tuyên truyền của lực lượng công an tại trường học đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Em Đặng Đinh Quang Lâm, sinh viên lớp Cao đẳng công nghệ ô tô K12, chia sẻ: Trước đây em nghĩ việc đội mũ bảo hiểm hay đi đúng làn chỉ là quy định hình thức. Nhưng sau buổi tuyên truyền, khi nghe các chú công an kể về những vụ tai nạn thương tâm do chủ quan, em nhận ra chỉ một giây lơ là cũng có thể mất đi cả mạng sống. Bây giờ em luôn nhắc bạn bè đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, không vượt ẩu nữa.

Lực lượng CSGT tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho các học viên sát hạch giấy phép lái xe

Cô Phạm Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp, phường Hòa Bình cho biết: Giáo dục an toàn giao thông không chỉ là học lý thuyết mà còn là rèn luyện thói quen, thái độ đúng khi tham gia giao thông. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, không tụ tập, không đi hàng ba hàng bốn. Nhiều em học sinh sau khi được Công an tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ đã trở thành các tuyên truyền viên, nhắc nhở bạn bè và người thân.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được nhân rộng như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tuyến đường tự quản”, hay “Khu dân cư không có tai nạn giao thông”. Những mô hình này giúp lan tỏa ý thức tự giác và hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Tuy nhiên, để giảm thiểu tai nạn một cách bền vững, cần sự chung tay của toàn xã hội. Không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay nhà trường, mà mỗi người dân, mỗi gia đình đều phải có trách nhiệm với chính mình và cộng đồng trên mỗi cung đường.

Lực lượng CSGT tỉnh tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường quốc lộ 6

Đinh Thắng