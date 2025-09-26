Ấn tượng chung kết các nội dung đôi - Giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2025

Các trận đấu chung kết 3 nội dung đôi là Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ của giải bóng bàn các đội mạnh Quốc gia 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) vào tối 25/9 đã gây ấn tượng về chất lượng chuyên môn. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng nhằm đánh giá và lựa chọn các vận động viên của Đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 33.

Trong số 3 trận chung kết tối 25/9, kịch tính nhất phải kể đến trận chung kết nội dung đôi nữ giữa cặp Nguyễn Khoa Diệu Khánh- Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP.HCM 1) gặp cặp Trần Mai Ngọc- Hoàng Trà My (CAND- T&T). Ở trận đấu này, Diệu Khánh- Thanh Thư có phần được đánh giá cao hơn với trình độ và kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam. Trong khi đó, Trần Mai Ngọc bên phía CAND- T&T có nhiệm vụ dẫn dắt tay vợt đàn em năm nay mới 14 tuổi là Trà My. Cùng với đó, Mai Ngọc cũng vừa mới trải qua trận chung kết Đôi nam nữ trước đó ít phút nên cũng gặp bất lợi hơn về thể lực.

Ngày thi đấu 25/9 đã diễn ra 3 trận đấu chung kết rất hấp dẫn ở các nội dung đánh đôi.

Thế nhưng, cả 2 cặp VĐV đều đã cống hiến cho khán giả có mặt ở nhà thi đấu Vĩnh Phúc một trận đấu đỉnh cao và cực kỳ cân bằng. Trong set 1, cặp đôi của CAND-T&T đã tỏ ra chính xác hơn trong những thời điểm quyết định và thắng 11-9. Bước sang set 2, nhà vô địch đơn nữ Đông Nam Á 2024 Nguyễn Khoa Diệu Khánh cùng với đồng đội Thanh Thư thắng lại cũng với tỷ số 11/9. Những thế trận của 2 set sau đó cũng gần như tương tự, Mai Ngọc- Trà My thắng 11-6 ở set 3 trước khi 2 VĐV của TPHCM 1 san hòa 2-2 với chiến thắng 11-9 ở set 4. Điều này buộc trận đấu bước vào set 5 quyết định, tại đây, những tưởng chiến thắng đã ở rất gần cặp đôi của CAND T&T khi Mai Ngọc và Trà My đã dẫn tới 10-6 và có 4 cơ hội giành Championship Point. Thế nhưng, đây cũng là lúc mà Diệu Khánh và Thanh Thư cho thấy bản lĩnh đáng khâm phục. Hai tay vợt này đã ghi liền 6 điểm một cách khó tin để có được chiến thắng ngoạn mục 12-10 và giành huy chương vàng Đôi nữ.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (bên trái) và Nguyễn Bạch Thanh Thư đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong set 5 ở trận chung kết đôi nữ.

Chia sẻ sau đạt huy chương vàng, tay vợt nữ số 1 của bóng bàn Việt Nam hiện tại Nguyễn Khoa Diệu Khánh cho biết: "Khi bị dẫn 6-10 ở set cuối, em cũng nghĩ mình phải kiên trì từng quả một. Em và chị Thư đã động viên nhau cố gắng và cuối cùng cũng đã dành thắng lợi. Thông qua giải này, em sẽ về xem lại xem đâu là những điểm yếu của mình để có thể hướng tới những giải tiếp theo, quan trọng nhất là SEA Games 33". Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của các nữ VĐV TPHCM sau tấm huy chương vàng nội dung Đồng đội nữ rất thuyết phục.

VĐV Hoàng Trà My (bên phải) năm nay mới 14 tuổi nhưng đã vô cùng xuất sắc khi cùng đàn chị Trần Mai Ngọc vào tới trận chung kết Đôi nữ.

Ở 2 trận chung kết đánh đôi còn lại, một điểm chung là những chức vô địch đều đã thuộc về đội CAND T&T và đều cùng có sự hiện diện của tay vợt Đinh Anh Hoàng. Ở nội dung Đôi nam nữ, Anh Hoàng sát cánh cùng với Trần Mai Ngọc để đối đầu với cặp Nguyễn Đăng Hiệp- Vũ Hoài Thanh của đoàn Quân đội. Với đẳng cấp vượt trội, Anh Hoàng và Mai Ngọc đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 với tỷ số các set là 11-9, 11-4 và 11-5.

Đinh Anh Hoàng (bên phải) cùng Trần Mai Ngọc giành huy chương vàng thuyết phục ở nội dung Đôi nam nữ.

Trong khi đó, ở trận chung kết nội dung Đôi nam diễn ra chỉ sau đó khoảng 15 phút, Anh Hoàng tiếp tục vào sân thi đấu cùng người đồng đội quen thuộc là Lê Đình Đức. Đối thủ của họ là cặp Bùi Hữu Huy- Đinh Quang Minh của Hải Phòng 1. Hoàng và Đức đã cho thấy sự áp đảo hoàn toàn với lối đánh nhanh và có độ chính xác cao. 2 tay vợt của CAND T&T thắng sau 3 set với các tỷ số là 11-7, 11-3 và 11-5. Như vậy, tay vợt Đinh Anh Hoàng đã có tấm huy chương vàng thứ 3 ở giải năm nay, còn với Đình Đức là thứ 2. Trước đó, cả hai đã cùng CAND T&T lên ngôi vô địch Đồng đội nam.

Tiếp đó, Anh Hoàng cùng người bạn thân Lê Đình Đức tiếp tục giành huy chương vàng Đôi nam, dù chỉ thi đấu cách trận chung kết đôi nam nữ 15 phút.

Chia sẻ về một giải đấu thành công, HLV Phan Huy Hoàng của CAND T&T cho biết: "Để có thành tích như hôm nay là sự nỗ lực của các em đã chuẩn bị kỹ cho giải. Đây là giải đấu quan trọng vì diễn ra trước SEA Games và là cơ sở để chọn lựa Đội tuyển Quốc gia". HLV này chia sẻ thêm cảm nhận về cơ sở vật chất tổ chức giải: "Tôi thấy giải được tổ chức ở nhà thi đấu Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ rất đẹp, ánh sáng và các điều kiện thi đấu tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một nơi phù hợp tổ chức các giải bóng bàn, thậm chí là các giải bóng bàn quốc tế".

Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2025 không chỉ quy tụ các tay vợt hàng đầu Việt Nam mà còn rất quan trọng để chọn các VĐV đại diện cho bóng bàn Việt Nam dự SEA Games 33.

Trong 3 ngày thi đấu còn lại từ 26 đến 28/9, giải sẽ diễn ra rất nhiều trận đấu ở nội dung 2 nội dung được mong đợi là Đơn nam và Đơn nữ.

Huy Trần