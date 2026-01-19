Áo bà ba thành mốt hot dịp Tết 2026

{title}
Áo bà ba - trang phục thôn quê miền Nam - được lăng xê mạnh thành trang phục du xuân năm nay.
Bên cạnh áo dài, áo bà ba trở thành xu hướng hot của Tết Bính Ngọ 2026 khi được nhiều hãng lớn nhỏ tung ra thị trường khoảng hai tháng nay. Ảnh: Hoang Gia
Áo bà ba được cho là cải tiến từ áo của người dân Peranakan đảo Penang (Malaysia) vào thế kỷ 19, sau này gắn liền với vùng nông thôn miền Nam Việt Nam. Kiểu áo truyền thống không cổ, thân sau may bằng một mảnh vải nguyên, thân trước gồm hai mảnh. Giữa áo có hai dải khuy cài chạy dài từ trên xuống. Áo chít eo, xẻ tà vừa phải hai bên hông, dài trùm qua hông, tôn đường cong cơ thể. Người dân thường mặc chúng cùng quần lụa ống rộng, khăn rằn, nón lá. Ảnh: Catu
Năm nay, áo được cách tân với nhiều mẫu mã đa dạng như tay loe, tay bồng, thân hai mảnh cài cúc lệch, áo rộng bỏ chít eo. Thay vì vải lanh, sợi bông truyền thống, nhiều nơi hiện nay làm từ lụa pha polyester, gấm. Ảnh: DesignbyNA
Hòa theo xu hướng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giới thiệu hai mẫu quần áo bà ba tông xanh ngọc và hồng pastel, giá gần 4 triệu đồng một bộ. Thiết kế cách tân với tay bồng nhẹ, được gợi ý phối vòng ngọc trai. Ảnh: Sixdo
Các cửa hàng địa phương ở Hà Nội và TP HCM cũng ồ ạt lăng xê trang phục này với màu sắc, hoa văn phong phú, giá dao động từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng một bộ tùy chất lượng. Hầu hết thiết kế được cải biên sao cho dễ mặc và sinh động, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Minh Anh, 23 tuổi, Hà Nội nói: "Tôi thấy cách làm của các thương hiệu quần áo rất hay. Nhờ vậy, áo bà ba từ bộ đồ vốn chỉ xuất hiện ở miền quê nay trở thành trang phục đi chơi Tết thú vị và duyên dáng". Ảnh: Sumire
Nhiều bạn trẻ đã chọn áo bà ba lên phố chụp hình từ đầu tháng 1. Ảnh: Mel Essentials
Cách phối của giới trẻ với bộ bà ba đa dạng. Nhiều bạn chọn guốc gỗ và bờm hoa để tạo vẻ truyền thống. Ảnh: Catu
Một số bạn lại thể hiện phong cách sang trọng với túi hiện đại, túi hiệu, kính mắt và dây chuyền dài. Ảnh: Mel Essentials
Một số sao Việt cũng hưởng ứng xu hướng áo bà ba, trong đó có Tuyết Lan. Thay vì mặc cả bộ, cô phối áo với chân váy lụa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Người mẫu Bé Quyên phối bộ đồ lụa họa tiết cánh bướm với giày búp bê. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoa hậu Phương Khánh chọn thiết kế xanh ngọc, nhấn bằng túi hobo màu be. Ảnh: Nhân vật cung cấp
