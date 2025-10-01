Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Mặc dù còn ở ngoài khơi Philippines, cả cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế chung nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h hôm nay, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo 10h ngày mai, khi ở phía đông đảo Luzon, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Đến 10h ngày 3/10, khi gần tới đảo Luzon, bão mạnh lên cấp 9, giữ hướng, tốc độ tăng lên 20-25 km/h rồi đi vào Biển Đông.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, một ngày sau đổ bộ đỏ Luzon với sức gió 82 km/h. Khi vào Biển Đông, bão sẽ hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc) và vịnh Bắc Bộ với sức gió 108 km/h.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới ngày 1/10. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 lên 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Trong ngày 4-6/10, bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Bualoi được hình thành ở phía đông Philippines ngày 24/9 rồi đi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường vào Biển Đông.

Đêm 28/9, bão Bualoi đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc đến 13h ngày 29/9 mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bão cũng đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 25/9 đến hôm nay với lượng mưa ở Tà Si Láng (Lào Cai) 685 mm, Ngọc Sơn (Phú Thọ) 594 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 836 mm, Yên Thượng (Nghệ An) 637 mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 575 mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 593 mm, Bạch Mã (Huế) 857 mm.

Nước ngập ở Lào Cai sau khi lũ sông Thao vượt báo động ba ngày 30/9. Ảnh: Giang Huy

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến sáng nay đã ghi nhận 29 người chết, chủ yếu do lốc xoáy, sạt lở đất và lũ; 22 người mất tích; 139 người bị thương và 8 người trên tàu Gia Lai mất liên lạc ở vị trí cách bờ biển Gia Lai 110 hải lý.

Ngoài 91 nhà đổ sập hoàn toàn, bão khiến hơn 144.000 nhà hư hỏng, tốc mái; 20.000 nhà ngập. Hơn 34.000 ha lúa, hoa màu, gần 10.000 ha thủy sản bị ngập, cuốn trôi. Hơn 1.100 gia súc, 179.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hà Nội hôm qua mưa lớn gây ngập 82 điểm ở nội thành, độ sâu 0,3-0,6 m, có nơi sâu 1m như đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.010 tỷ đồng.

