Apple lưu ý người dùng iPhone trước khi cập nhật iOS 26

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26 đến người dùng iPhone, tuy nhiên công ty cũng mang đến lưu ý cho những ai có ý định cập nhật.

Trong tài liệu hỗ trợ cập nhật phần mềm iOS 26 mà Apple đưa ra, công ty giải thích rằng: “Ngay sau khi hoàn tất một bản cập nhật, đặc biệt là một bản phát hành lớn, người dùng có thể nhận thấy sự ảnh hưởng tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt. Điều này là bình thường, vì thiết bị cần thời gian để hoàn tất quá trình thiết lập ở chế độ nền, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu và tệp để tìm kiếm, tải xuống nội dung mới và cập nhật ứng dụng”.

Người dùng iPhone 11 và SE 2 trở về sau đã có thể tải về iOS 26.

Apple cũng nhấn mạnh rằng các tính năng mới trong iOS 26 có thể yêu cầu thêm tài nguyên từ thiết bị, dẫn đến một số người dùng có thể cảm nhận được tác động nhỏ đến hiệu suất và thời lượng pin. Công ty cam kết sẽ liên tục tối ưu hóa các tính năng này trong các bản cập nhật phần mềm tiếp theo để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và thời lượng pin tốt nhất.

Lý do Apple đưa ra lưu ý

Mặc dù việc giảm hiệu suất tạm thời là điều bình thường khi một phiên bản iOS mới ra mắt, tuy nhiên Apple muốn người dùng hiểu rõ để tránh những phản ứng tiêu cực ngay lập tức. Họ cũng nhận thấy rằng các tính năng mới có thể khuyến khích người dùng sử dụng điện thoại nhiều hơn, điều đó có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Nếu đang cân nhắc cập nhật điện thoại, hãy lưu ý rằng trải nghiệm về hiệu suất và thời lượng pin có thể khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của thiết bị. iOS 26 hỗ trợ từ iPhone 11 và iPhone SE 2 trở về sau. Việc quay lại phiên bản iOS cũ có thể khó khăn, vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cập nhật. Tuy nhiên, việc cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất vẫn là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo bảo mật và khả năng tương thích lâu dài cho ứng dụng.

Cách cập nhật iOS 26 cho iPhone

Nếu muốn cập nhật lên iOS 26 và có một trong những iPhone tương thích, hãy vào ứng dụng Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm. Người dùng sẽ thấy tùy chọn cập nhật trực tiếp lên iOS 26 hoặc có thể tìm thấy nó ở cuối màn hình dưới bản cập nhật cũ hơn mà người dùng chưa cài đặt.

Sau đó, nhấn Cập nhật bây giờ (hoặc Cập nhật đêm nay nếu muốn thực hiện qua đêm trong khi sạc) để bắt đầu quá trình cài đặt. Lưu ý rằng người dùng có thể cần hơn 10 GB dung lượng lưu trữ trống để thực hiện việc cập nhật này, tùy thuộc vào mẫu iPhone cập nhật.

Nguồn vov.vn