AQUA Thác Bay - Tinh khiết, ngọt thanh

Sự tinh khiết, vị ngọt thanh, mát lành đã giúp sản phẩm nước lọc mang thương hiệu AQUA Thác Bay (OCOP 3 sao) của Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai AQUA Thác Bay, xã Tam Sơn chinh phục, tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng.

Với mục tiêu cung cấp nguồn nước tinh khiết và an toàn cho người dân, năm 2018 Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai AQUA Thác Bay đã được thành lập, đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại sản xuất nước tinh khiết phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Sản phẩm nước đóng bình, đóng chai mang thương hiệu AQUA Thác Bay được khai thác từ nguồn nước ngầm tự nhiên, xử lý qua hệ thống làm mềm nước, thẩm thấu ngược RO, thanh trùng bằng Ozone và diệt khuẩn bằng tia cực tím UV, đạt QCVN: 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Ngoài ra, AQUA Thác Bay không sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào trong quá trình sản xuất, đảm bảo người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nước uống đóng bình, đóng chai AQUA Thác Bay đạt tiêu chuẩn QCVN: 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế.

Để tạo dựng hình ảnh thương hiệu và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, AQUA Thác Bay đã tích cực đầu tư vào các hoạt động marketing và truyền thông. Từ việc thiết kế bao bì sản phẩm đơn giản nhưng ấn tượng cho đến việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, đơn vị luôn tập trung vào việc truyền tải thông điệp về chất lượng và tác động tích cực đến sức khỏe của người sử dụng sản phẩm.

Với sự tinh khiết, vị ngọt thanh, mát lành, AQUA Thác Bay đã từng bước chinh phục và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng chọn lựa, sử dụng. Mỗi ngày cơ sở cung cấp cho thị trường hơn 300 bình nước tinh khiết và hàng chục thùng nước đóng chai. Không chỉ phục vụ người dân ở địa phương, sản phẩm nước tinh khiết mang nhãn hiệu AQUA Thác Bay còn là lựa chọn của nhiều nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, hiện AQUA Thác Bay được đóng trong các bình 18,9 lít, chai 350ml và chai 500ml.

Chia sẻ về thành công và định hướng phát triển của đơn vị, ông Lê Xuân Hải - Chủ cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai AQUA Thác Bay khẳng định: Được khai thác từ nguồn nước ngầm tự nhiên và trải qua quá trình xử lý, kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi giọt nước đều đạt chuẩn an toàn và tinh khiết tuyệt đối đã giúp sản phẩm thương hiệu AQUA Thác Bay dần khẳng định được vị thế, chỗ định trên thị trường nước tinh khiết. Minh chứng rõ nét là từ năm 2021 sản phẩm nước đóng chai, đóng bình AQUA Thác Bay đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là động lực, điểm tựa vững chắc để AQUA Thác Bay vững bước, vươn xa.

Sản phẩm nước đóng chai, đóng bình AQUA Thác Bay đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Với tầm nhìn chiến lược, AQUA Thác Bay đặt ra mục tiêu phát triển bền vững và tiến xa trên con đường chinh phục thị trường. Theo đó, AQUA Thác Bay đang tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền, trang thiết bị nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở sản xuất, đáp ứng đơn đặt hàng của khách hàng. Điều này cũng giúp AQUA Thác Bay đảm bảo cung cấp sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng với số lượng và chất lượng tốt nhất.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, AQUA Thác Bay còn chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra của sản phẩm theo định kỳ, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành Y tế, an toàn cho người sử dụng.

Ngoài việc tạo ra những sản phẩm chất lượng và an toàn sức khỏe người tiêu dùng, thời gian tới Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai AQUA Thác Bay sẽ tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Điều này không chỉ giúp tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu AQUA Thác Bay mà còn thể hiện trách nhiệm của đơn vị với cộng đồng, xã hội.

