Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Bão số 11 đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tuy nhiên, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa do ảnh hưởng của bão từ chiều 6/10 đến đêm 7/10.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 11 suy yếu thành một vùng áp thấp, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa do tàn dư của bão từ chiều 6/10 đến đêm 7/10.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Ngày hôm nay (6/10), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.Lượng mưa tính từ 7h đến 15 giờ ngày 6/10, cục bộ có nơi trên 80 mm như: Quài Nưa (Điện Biên) 80,4 mm, Mộc Châu (Sơn La) 132 mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 108,4 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 92,6 mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 104,8 mm...

Dự báo, từ chiều tối 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70 – 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 – 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 – 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ ngày 8/10, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo từ đêm 7/10 đến ngày 15/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 7/10 khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 8/10 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo tác động do mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

