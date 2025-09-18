Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ Nhất

Chiều 18/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo. Tham dự Phiên họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chuyên viên theo dõi nội chính Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 9 tháng đầu năm 2025; Tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy về dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và tiến hành thảo luận các nội dung liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Toàn cảnh phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sự quan trọng của công tác phòng chống, lãng phí tiêu cực; biến công tác phòng, chống, lãng phí trở thành văn hóa ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 9 tháng đầu năm 2025.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, đề xuất chủ trương, cơ chế phương án xử lý; kiên quyết thu hồi, loại bỏ các dự án, công trình không cần thiết, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công sau sáp nhập. Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, theo dõi, đưa các vụ việc phức tạp, kéo dài vào diện theo dõi để tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải quyết dứt điểm; tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình công tác của mình và báo cáo kết quả với Trưởng ban theo quy định; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách. Trong đó, các cơ quan tố tụng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí còn tồn đọng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy định kỳ xây dựng báo cáo gửi về Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

Huy Thắng