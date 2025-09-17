Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm

Chiều 17/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh tổ chức hội nghị Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy PTDS tỉnh; đánh giá tình hình, kết quả công tác PTDS 8 tháng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm; thảo luận một số nhiệm vụ công tác. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy PTDS tỉnh và thông qua Dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động. Theo đó, đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh. Ban có 7 Phó trưởng Ban, 28 Ủy viên; có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động PTDS trên địa bàn quản lý. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó CHT kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thành viên BCH báo cáo tình hình, kết quả công tác PTDS tỉnh 8 tháng năm 2025

8 tháng năm 2025, các cơ quan giúp việc Ban Chỉ huy PTDS tỉnh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý Nhà nước được phân công, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản, kế hoạch phục vụ chỉ đạo, điều hành PTDS bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai vận hành liên tục, thông suốt, kịp thời, hiệu quả, không để bị ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo PTDS tỉnh luôn được quan tâm trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng được nâng lên rõ rệt. Công tác PTDS của tỉnh được triển khai chủ động, kịp thời, đồng bộ; nhiều tình huống thiên tai, sự cố đã được xử lý nhanh chóng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành - Thành viên BCH PTDS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thông tin từ Ban Chỉ huy PTDS tỉnh cho biết, trong 8 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão và 7 đợt mưa lớn kéo dài. Ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PTDS tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn các khu vực chịu ảnh hưởng do thiên tai, mưa bão thăm hỏi, động viên Nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Chỉ đạo các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế và các lực lượng địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do mưa bão gây ra để thực hiện công tác khắc phục hậu quả và cứu hộ cứu nạn; đưa người bị thương đến các cơ sở y tế điều trị. Chỉ đạo di dời khẩn cấp 1.750 lượt hộ dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và giúp địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả.

Sau mưa bão, Sở Y tế đã chỉ đạo lực lượng ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng khác của tỉnh trong việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường không để dịch bệnh sau mưa bão xảy ra tại các địa bàn trọng điểm, góp phần giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân do thiên tai gây ra.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có sự xáo trộn của các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, nhân lực giảm. Các phương tiện ứng cứu, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống cấp bách tại một số địa phương; người dân vùng sâu, vùng sau hạn chế về thông tin.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định việc Ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ huy PTDS trong bối cảnh tình hình thiên tai diễn biến phức tạp là hết sức cần thiết, nhưng cần tiếp tục có tăng cường phối hợp hơn để chủ động xử lý tình huống xảy ra; Quan tâm phòng chống các dịch bệnh phát sinh; tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để cảnh báo.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh nhấn mạnh, công tác PTDS là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh. Thời gian tới, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Các sở, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc, nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương để tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, ứng phó trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kịp thời hoàn thiện bổ sung các văn bản liên quan đến PTDS; Duy trì nghiêm việc trực thiên tai; nắm chắc tình hình khí tượng, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường; chủ động điều động lực lượng, phương tiện xử lý, không để bị động bất ngờ; tham mưu tỉnh chỉ đạo tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, chú trọng các tình huống khó, phức tạp; tăng cường kiểm tra, giám sát ở địa bàn trọng điểm.

Chủ động tham mưu diễn tập các tình huống có thể xảy ra; Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ huy PTDS ở các khu vực để hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại; Kiện toàn các Ban chỉ huy PTDS ở cơ sở. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chủ động tham mưu các giải pháp cụ thể ở từng ngành mình sát thực, hiệu quả.

Đồng thời quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình ảnh trực quan sinh động, tăng cường phát sóng, viết bài, cập nhật thông tin về thiên tai, lũ bão.

Đinh Vũ