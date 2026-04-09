Băn khoăn 27 điểm nhưng Toán/Văn dưới 9 bị trượt đại học, Bộ GD&ĐT lên tiếng

Nhiều thí sinh đang băn khoăn về câu hỏi “đạt 27 điểm nhưng môn Toán hoặc Ngữ văn dưới 9 có bị trượt đại học”, Bộ GD-ĐT đã lên tiếng lý giải về những điều chỉnh mới trong tuyển sinh năm 2026.

Tương tự, không ít thí sinh cũng băn khoăn: “Nếu tổng điểm 24 nhưng Toán hoặc Văn dưới 8 thì có đỗ đại học không?”.

Những thắc mắc này xuất phát từ quy định mới trong quy chế tuyển sinh năm nay. Theo đó, với các phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập bậc THPT, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số của một trong hai môn này chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, cách hiểu như trên của các học sinh là không đúng và không có chuyện “đạt tổng điểm 27 nhưng Toán hoặc Văn dưới 9 mà các em phải trượt đại học vì quy chế tuyển sinh”.

“Với quy chế mới của Bộ GD&ĐT đưa ra, không hiểu theo hướng là điểm của môn đó trong tổng điểm của thí sinh đạt được, mà ‘trọng số’ được hiểu là phần đóng góp của môn đó trong tổ hợp xét tuyển. Với tổ hợp có 3 môn (không nhân hệ số) thì trong công thức tính điểm xét tuyển của trường đại học đưa ra, hệ số của môn Toán hoặc Văn phải đóng góp tối thiểu 1/3”, vị này nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các năm trước.

Quy định này của Bộ GD&ĐT nhằm hướng đến các trường đại học và mục tiêu của Bộ là giữ vị thế, tầm quan trọng của môn Toán hoặc Văn trong các tổ hợp xét tuyển. Bởi nếu không, khi các trường nhân hệ số các môn khác trong công thức xét tuyển, vị thế của các môn Toán và Văn sẽ sụt giảm.

Tức là quy định này không liên quan đến điểm số của thí sinh đạt được mà Bộ GD&ĐT muốn tạo ra một quy định “ngầm” về mức độ xuất hiện của 2 môn Toán hoặc Văn trong quá trình các trường đại học xây dựng các tổ hợp, cách thức xét tuyển.

Với quy định này, điều đầu tiên là đảm bảo trong một tổ hợp xét tuyển bất kỳ chắc chắn phải có môn Toán hoặc Văn.

Điều thứ hai, cơ cấu của môn Toán (hoặc Văn) trong một tổ hợp đưa ra (có thể bị điều chỉnh bởi việc nhân hệ số như các năm trước đây) phải ít nhất chiếm được tỷ lệ 1/3.

Đại diện Bộ GD&ĐT đưa dẫn chứng, giả sử trường hợp trường đại học đưa ra công thức tính điểm xét tuyển là “ĐXT = Toán + Vật lý + Tiếng Anh” thì trọng số của môn Toán trong tổ hợp này được đảm bảo 1 môn/3 môn (tức đảm bảo việc chiếm 1/3 và đúng quy chế).

Hay trường đại học đưa ra công thức xét tuyển là “ĐXT = Toán x 2 + Vật lý x 3 + Tiếng Anh” thì trọng số của môn Toán trong công thức này đạt 2/6 = 1/3, như vậy vẫn đảm bảo đúng quy chế).

Như vậy, giả định 1 trường đại học đưa ra công thức xét tuyển cho tổ hợp là “Toán + Vật lý + Tiếng Anh” và lấy điểm chuẩn 27. Thí sinh X có điểm 3 môn lần lượt là Toán 8 (tức là thấp hơn 9), Vật lý 9,5 và Tiếng Anh 10, trường hợp này, thí sinh có tổng điểm 27,5 và chắc chắn đỗ đại học.

Còn giả sử với trường hợp trường đại học đưa ra tổ hợp 3 môn nhưng chỉ điểm môn Tiếng Anh nhân đôi (“ĐXT = Toán + Vật lý + Tiếng Anh + Tiếng Anh”), lúc này bản chất trọng số của môn Toán chỉ chiếm 1/4 trong công thức, như vậy chưa đúng quy định. Để đảm bảo trọng số tính điểm xét của môn Toán, trường đại học có thể sử dụng tổ hợp: ‘Toán x 2 + Vật lý + Tiếng Anh x 2’ (= Toán + Toán + Vật lý + Tiếng Anh + Tiếng Anh), khi đó trọng số tính điểm xét của môn Toán đạt: 2 Toán / (Toán + Toán + Vật lý + Tiếng Anh + Tiếng Anh) = 2/5 đảm bảo việc lớn hơn tỷ lệ 1/3 và như vậy đúng quy chế.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, thực tế quy định cách tính trọng số của môn trong tổ hợp xét tuyển này chỉ dành cho các trường đại học trong việc xây dựng tổ hợp xét tuyển, thí sinh không cần quá quan tâm đến việc này. “Khi các trường đã đưa ra công thức tính điểm cho tổ hợp môn, thí sinh chỉ cần áp điểm thi các môn của mình vào, nếu bằng hoặc hơn điểm chuẩn, tức các em trúng tuyển (trong trường hợp trường không có thêm điều kiện phụ) và yên tâm không có chuyện theo quy chế mới của Bộ, đạt 27 điểm nhưng Toán hoặc Văn dưới 9 vẫn bị đánh trượt”, vị này nói.

