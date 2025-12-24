Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Sáng 24/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách phối hợp các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường trình tại kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cho ý kiến tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo kèm tờ trình của UBND tỉnh về: Quy định nội dung được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tờ trình giao UBND tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị định số 52/2018.NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến tại phiên thẩm tra.

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cùng đại diện các sở, ngành tập trung làm rõ cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý, tính thực tiễn, toàn diện của các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc triển khai các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tầm quan trọng của giống cây trồng, vật nuôi trong phát triển nông nghiệp... và sự phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại phiên thẩm tra.

Nhằm đảm bảo thống nhất công tác quản lý đất đai sau sáp nhập địa giới hành chính, tuân thủ Luật Đất đai 2024 cùng các nghị quyết, nghị định liên quan của Quốc hội và Chính phủ, nhiều ý kiến cũng tập trung thảo luận, phân tích phương pháp xác định giá đất theo khu vực; vị trí, sự chênh lệch giá đất giữa các địa bàn giáp ranh; mối quan hệ giữa giá đất nông nghiệp và giá đất ở trong cùng khu vực, nhất là tác động đến nghĩa vụ tài chính khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất; về danh mục 122 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; sự cần thiết đầu tư đối với một số dự án cụ thể và diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác... Nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ tác động của bảng giá đất mới với người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Kết luận phiên thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát kỹ những nội dung còn băn khoăn, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, từ đó giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét quyết định tại Kỳ họp chuyên đề thứ Năm HĐND tỉnh.

Đinh Vũ