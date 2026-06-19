Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Ba

Ngày 19/6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi thẩm tra. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì buổi thẩm tra.

Các nội dung được thẩm tra gồm: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; danh mục đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 74 năm 2025 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh và một số quy định về mức chi tiếp khách, công tác nước ngoài của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày các dự thảo nghị quyết.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đối với lĩnh vực xây dựng, các đại biểu đề nghị Sở Xây dựng rà soát, thống nhất tên gọi các khu đô thị giữa các văn bản; bổ sung, làm rõ số liệu về hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh. Đối với chương trình phát triển nhà ở, cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội như quy hoạch quỹ đất, huy động nguồn lực xã hội hóa và định hướng phát triển các khu nhà ở trong tương lai.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu đề nghị trong dự thảo làm rõ hơn căn cứ, nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; rà soát danh mục, diện tích đất rừng và các dự án có liên quan để bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Các đại biểu cũng yêu cầu rà soát kỹ đối tượng trong danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển, đảm bảo đúng đối tượng và phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh khẳng định các tờ trình cơ bản đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh xem xét. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, danh mục các dự án thu hồi đất và nguồn lực thực hiện các chương trình phát triển đô thị, nhà ở; nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng đối tượng đầu tư vốn vay trong danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển. Các đơn vị soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Ba sắp tới.

Quang cảnh buổi thẩm tra.

Lê Hoàng