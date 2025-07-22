Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Ngày 22/7, đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị thẩm tra.

Tại hội nghị, Ban pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Cụ thể, UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất HĐND tỉnh mức hỗ trợ đi lại cụ thể: Hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng đối với các đối tượng phải di chuyển địa điểm làm việc giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Phú Thọ (trước sắp xếp) và ngược lại. Hỗ trợ 1.600.000 đồng/người/tháng đối với các đối tượng phải di chuyển địa điểm làm việc giữa tỉnh Hòa Bình với tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ (trước sắp xếp) (không áp dụng đối với các đối tượng đã sử dụng phương tiện đưa đón tập trung).

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đối với chính sách hỗ trợ lưu trú, hỗ trợ cho 1 người là 2.400.000 đồng/người/tháng (không phân biệt tại 3 địa bàn các tỉnh trước sắp xếp và không áp dụng đối với các đối tượng đã được hưởng chính sách nhà ở công vụ). Tổng số đối tượng dự kiến được hỗ trợ: 2.284 người.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách là trên 98,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng (từ ngày 1/7/2025 và được chi trả hàng tháng). Nghị quyết này chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp.

Sau đó, Ban pháp chế đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết: Quyết định áp dụng, bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính đóng góp ý kiến.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Đinh Đức Lân - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với các dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là sự cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ để ổn định công tác và cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh sau hợp nhất. Đồng thời góp ý về chỉnh sửa một số câu, từ đảm bảo tính chặt chẽ; Nghị quyết phải quy định rõ, cụ thể, chi tiết đối với từng đối tượng áp dụng. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Ban pháp chế để chỉnh sửa, xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX.

Thùy Trang