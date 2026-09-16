Ban quản lý dự án xã Tề Lỗ thông báo về việc đề nghị đối chiếu công nợ, thanh, quyết toán hợp đồng với các nhà thầu đã tham gia thực hiện các gói thầu thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ trước khi sáp nhập

Thực hiện nhiệm vụ UBND xã Tề Lỗ giao tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tề Lỗ (sau sắp xếp); Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 về việc giao Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ làm chủ đầu tư đối với 11 dự án đầu tư công.

Để có cơ sở pháp lý, thanh, quyết toán đối với các hợp đồng do UBND các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn (cũ) đã ký với các Nhà thầu trước khi sát nhập (01/7/2025); Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ đề nghị các Nhà thầu có quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ với Chủ đầu tư mới (Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ), để hoàn thiện các thủ tục ký phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng và thanh, quyết toán hợp đồng mà các đơn vị đã ký.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Phú Thọ điện tử ngày 16/9/2026 và trên trang điện tử https://telo.phutho.gov.vn của UBND xã Tề Lỗ và fanpape của xã. Trường hợp đến hết ngày 30/10/2026 mà các đơn vị vẫn chưa liên hệ để hoàn thiện các thủ tục thay đổi thông tin, thanh, quyết toán hợp đồng với Chủ đầu tư mới theo quy định, thì Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ sẽ báo cáo UBND xã đưa ra khỏi danh mục đầu tư, theo dõi công nợ đối với các hợp đồng nói trên (có Danh mục các dự án kèm theo).

Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ, Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại: 0982221040 (Ngô Văn Minh).

>>> CV số 311 của Ban QLDA xã Tề Lỗ.pdf