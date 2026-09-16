Ban quản lý dự án xã Tề Lỗ thông báo về việc đề nghị đối chiếu công nợ, thanh, quyết toán hợp đồng với các nhà thầu đã tham gia thực hiện các gói thầu thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ trước khi sáp nhập

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện nhiệm vụ UBND xã Tề Lỗ giao tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tề Lỗ (sau sắp xếp); Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 về việc giao Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ làm chủ đầu tư đối với 11 dự án đầu tư công.
Để có cơ sở pháp lý, thanh, quyết toán đối với các hợp đồng do UBND các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên, Đồng Văn (cũ) đã ký với các Nhà thầu trước khi sát nhập (01/7/2025); Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ đề nghị các Nhà thầu có quyền lợi liên quan khẩn trương liên hệ với Chủ đầu tư mới (Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ), để hoàn thiện các thủ tục ký phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng và thanh, quyết toán hợp đồng mà các đơn vị đã ký.
Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Phú Thọ điện tử ngày 16/9/2026 và trên trang điện tử https://telo.phutho.gov.vn của UBND xã Tề Lỗ và fanpape của xã. Trường hợp đến hết ngày 30/10/2026 mà các đơn vị vẫn chưa liên hệ để hoàn thiện các thủ tục thay đổi thông tin, thanh, quyết toán hợp đồng với Chủ đầu tư mới theo quy định, thì Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ sẽ báo cáo UBND xã đưa ra khỏi danh mục đầu tư, theo dõi công nợ đối với các hợp đồng nói trên (có Danh mục các dự án kèm theo).
Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án xã Tề Lỗ, Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ.
Số điện thoại: 0982221040 (Ngô Văn Minh).
Không chỉ đáp ứng nhu cầu thuê xe tải, dịch vụ vận chuyển hiện nay còn phải giải quyết đồng thời các công việc khảo sát, tháo lắp, đóng gói, bốc xếp và bàn giao tài sản. Tại Hà...
UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II và mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng...
Cùng với sự phát triển của công nghệ sản xuất, doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu tìm kiếm các thiết bị, vật tư và giải pháp đồng bộ thay vì đầu tư riêng lẻ từng hạng mục. Theo...
Chi phí hạ tầng số: Doanh nghiệp nên thuê VPS hay đầu tư máy chủ?
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng kéo theo nhu cầu luân chuyển hàng hóa trong các khu vực nội thành ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc di chuyển trên những cung đường...
Gõ cụm “resort biển ở Nha Trang” vào ô tìm kiếm, bạn sẽ nhận về hàng trăm kết quả trông na ná nhau: ảnh hồ bơi vô cực, ảnh bãi cát trắng, ảnh hoàng hôn. Điều mà những bộ ảnh đó...
Đâu là dòng điện thoại OPPO lý tưởng nhất dành cho người dùng?