Hyundai Việt Hàn: Đồng hành cùng giải pháp vận tải nội đô với Hyundai H150 1.5 tấn

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng kéo theo nhu cầu luân chuyển hàng hóa trong các khu vực nội thành ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc di chuyển trên những cung đường nhỏ hẹp, đông đúc hay bài toán tuân thủ khung giờ cấm tải luôn là thử thách lớn đối với các doanh nghiệp vận tải. Trong bối cảnh đó, thương hiệu Hyundai – tập đoàn ô tô hàng đầu Hàn Quốc – đã mang đến giải pháp vận tải toàn diện, bền bỉ và hiệu quả kinh tế vượt trội cho thị trường Việt Nam.

Hyundai Việt Hàn – điểm đến uy tín, hậu mãi trọn đời

Để sở hữu một chiếc xe tải Hyundai chính hãng chất lượng, việc lựa chọn đại lý phân phối uy tín là bước quan trọng hàng đầu. Tại khu vực miền Bắc, Hyundai Việt Hàn tự hào là một trong những đại lý chính thức được hàng nghìn doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải "chọn mặt gửi vàng".

Đến với Hyundai Việt Hàn, khách hàng không chỉ nhận được mức giá minh bạch, cạnh tranh cùng chính sách bảo hành chính hãng, mà còn được trải nghiệm hệ thống xưởng dịch vụ đóng thùng chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn khắt khe của Cục Đăng kiểm. Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ toàn diện từ tư vấn loại thùng tối ưu, xử lý thủ tục mua xe trả góp lãi suất ưu đãi, cho đến cam kết đồng hành hậu mãi lâu dài.

Hyundai H150: "Vua" xe tải nhẹ 1.5 tấn – Giải pháp hoàn hảo cho phố đông

Nổi bật nhất trong chuỗi sản phẩm thương mại của Hyundai tại thị trường Việt Nam chính là dòng xe Hyundai New Porter H150 – mẫu xe luôn được giới tài xế đánh giá cao và mệnh danh là “Vua xe tải nhẹ” phân khúc 1.5 tấn.

Thiết kế nhỏ gọn – Chìa khóa chinh phục phố đông

Điểm cộng đầu tiên giúp dòng tải nhẹ này ghi điểm với khách hàng chính là thiết kế vô cùng nhỏ gọn và tinh tế. Sở hữu kích thước tổng thể cân đối (khoảng 5.1 x 1.7 x 2.6 mét) cùng bán kính vòng quay linh hoạt, xe có thể dễ dàng luồn lách qua những con phố chật hẹp hay các khu vực chợ đầu mối đông đúc tại Hà Nội và các đô thị lớn mà không gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, ngoại thất của chiếc Hyundai H150 mang đậm ngôn ngữ thiết kế khí động học đặc trưng. Các chi tiết từ lưới tản nhiệt, cụm đèn pha vuốt cụp ôm sát cabin cho đến gương chiếu hậu góc rộng đều được bố trí khoa học. Lối thiết kế này vừa mang lại vẻ ngoài thanh lịch, vừa tối ưu hóa tầm nhìn cho tài xế và giảm thiểu sức cản của gió, giúp xe chạy lướt hơn.

Động cơ mạnh mẽ – tối ưu bài toán chi phí vận hành

Đối với xe thương mại, “tốt nước sơn” thôi chưa đủ, giá trị cốt lõi nằm ở khả năng vận hành. Xe được trang bị khối động cơ Diesel 2.5L CRDi kết hợp cùng hệ thống phun nhiên liệu điện tử trực tiếp, sản sinh công suất tối đa lên tới 130 mã lực. Sức mạnh này giúp xe vận hành êm ái, khả năng leo dốc và tăng tốc tốt ngay cả khi đang chở tối đa tải trọng.

Đặc biệt, nhờ hệ thống phun nhiên liệu điện tử tiên tiến đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, lượng nhiên liệu tiêu thụ được kiểm soát ở mức tối ưu. Động cơ đốt sạch không chỉ giảm phát thải bảo vệ môi trường mà còn giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng – một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Đa dạng tùy chọn thùng, tối ưu hóa công năng

Hiểu được nhu cầu đa dạng của thị trường hàng hóa tiêu dùng nhanh, nhà sản xuất đã thiết kế bộ khung gầm (chassis) vô cùng vững chắc, được dập từ thép hợp kim nguyên khối chịu lực cao. Thiết kế này tạo tiền đề vững chắc để người dùng có thể đóng mới nhiều loại thùng khác nhau, đáp ứng tính đặc thù của từng ngành hàng.

Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn:

Thùng lửng: Phù hợp chở vật liệu xây dựng, nhôm kính, hàng hóa cồng kềnh dễ bốc dỡ.

Thùng bạt: Lựa chọn phổ thông để chở nông sản, hàng tiêu dùng thiết yếu.

Thùng kín: Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các mặt hàng cần tránh mưa nắng, tạp hóa, bưu phẩm.

Thùng đông lạnh/bảo ôn: Chuyên dụng cho ngành thủy hải sản, thực phẩm tươi sống hoặc thiết bị y tế.

Trong bối cảnh chi phí logistics ngày càng gia tăng, việc đầu tư vào một chiếc xe tải nhẹ bền bỉ, đa dụng và ít hỏng vặt là quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Sở hữu trọn vẹn những ưu điểm từ thiết kế linh hoạt, động cơ mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu cho đến khả năng chuyên chở đa dạng, mẫu tải nhẹ 1.5 tấn này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “trợ thủ đắc lực”, đồng hành cùng quá trình làm giàu của các doanh nghiệp vận tải.

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