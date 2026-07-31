Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng tuyển dụng 6 viên chức năm 2026

Ngày 31/7, Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2026 nhằm bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kiện toàn đội ngũ viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức được thực hiện công khai, minh bạch tại Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng.

Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án xã được giao tổng số 12 viên chức. Hiện, đơn vị có 6 người, vì vậy sẽ tuyển dụng bổ sung 6 chỉ tiêu. Trong đó, 4 chỉ tiêu được tuyển thông qua hình thức tiếp nhận vào làm viên chức bằng kiểm tra, sát hạch, gồm 3 vị trí Quản lý dự án và 1 vị trí Quản trị công sở; 2 chỉ tiêu được tuyển bằng hình thức thi tuyển, gồm 1 vị trí Quản lý dự án và 1 vị trí Hành chính - Tổng hợp.

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật Viên chức, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo từng vị trí việc làm. Các ngành đào tạo phù hợp gồm xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi, kinh tế, luật, hành chính, tài chính, kế toán, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, công nghệ thông tin và một số chuyên ngành liên quan.

Đối với hình thức tiếp nhận vào làm viên chức, hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 31/7 đến hết ngày 5/8/2026, dự kiến tổ chức kiểm tra, sát hạch vào ngày 10/8/2026. Đối với hình thức thi tuyển, thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ 31/7 đến hết ngày 29/8/2026, dự kiến tổ chức thi vòng 1 từ ngày 5/9/2026 và vòng 2 từ ngày 12/9/2026. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng trong giờ hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính theo quy định.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm lựa chọn những người có năng lực, trình độ phù hợp với từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã Xuân Lãng trong giai đoạn mới.

Thu Thủy