Bàn sâu về hoàn thiện chính sách thống kê, giá và thương mại điện tử

Chiều 3/11, các ĐBQH Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk) đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật Thương mại điện tử.

Bổ sung quy định về định giá đất

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu đề nghị, dự thảo cần bổ sung quy định về định giá đất. Bên cạnh các quy định tại Luật Đất đai, việc định giá đất phải do Nhà nước thực hiện để bảo đảm quản lý chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ được mua sắm, đấu thầu bằng ngân sách nhà nước, cần quy định bắt buộc Nhà nước thực hiện thẩm định giá nhằm bảo đảm minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách.

Ở góc độ khác, ĐBQH Nguyễn Thành Nam (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho rằng, tại khoản 3 Điều 1 về quy định nhiệm vụ bình ổn giá, dự thảo Luật sửa theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giao toàn bộ nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện xuống cho cấp xã thực hiện. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mang tính cấp bách, đòi hỏi năng lực quản lý và phối hợp cao. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần quy định rõ trong Luật việc giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết cơ chế chỉ đạo của cấp tỉnh, bảo đảm cấp xã có đủ cơ sở và điều kiện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bình ổn giá tại địa phương.

Quy định rõ ràng mô hình tổ chức cơ quan thống kê từ Trung ương đến địa phương

Cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, ĐBQH Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, dự thảo Luật chưa quy định rõ ràng về mô hình của cơ quan thống kê, nhất là cơ quan thống kê tại địa phương. Trong khi đó dự thảo Luật lại quy định trách nhiệm của các cơ quan này trong thực hiện nhiệm vụ như khoản 24 Điều 1 (sửa đổi Điều 16 Luật hiện hành) quy định về hệ thống thông tin thống kê cấp xã gồm thông tin thống kê do cơ quan thống kê cơ sở thực hiện. Dự thảo báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu giải trình cho biết mô hình của thống kê cơ sở sẽ được quy định chi tiết tại các văn bản cụ thể theo hướng Thống kê cơ sở là đơn vị thuộc Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn quản lý theo chương trình công tác do Trưởng Thống kê tỉnh giao. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng mô hình tổ chức cần phải được quy định trong luật rõ ràng, gắn với mô hình tổ chức cơ quan thống kê từ Trung ương đến cấp tỉnh, xã, trên cơ sở đó phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, bổ sung rất nhiều nhiệm vụ cho cơ quan thống kê cấp xã, ĐBQH Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đề nghị rà soát lại để bảo đảm tính khả thi, năng lực, biên chế của xã để làm nhiệm vụ này.

Bổ sung các quy định cần thiết để bảo đảm an toàn an ninh mạng

Góp ý vào dự án Luật Thương mại điện tử về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp tại Điều 14, ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho hay, tại khoản 4, Điều 14 dự thảo Luật quy định lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập thông tin, dữ liệu về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ thời điểm đăng tải. Trong thực tiễn hiện nay, tại khoản 1, Điều 26 và Điều 27 Nghị định 53/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng quy định thời gian lưu dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử như sau: Thời gian lưu trữ dữ liệu bắt đầu từ khi doanh nghiệp nhận được yêu cầu cần lưu trữ dữ liệu đến khi kết thúc yêu cầu thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh, kéo dài thời gian lưu trữ tối thiểu của thông tin hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên nền tảng thương mại điện tử 24 tháng để thống nhất với Luật về an ninh mạng.

Ngoài ra, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung (ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho rằng, tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội đã thông qua rất nhiều dự án Luật có những quy định liên quan đến thương mại điện tử như: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Tuy nhiên, dự thảo Luật Thương mại điện tử vẫn chưa rà soát hết các quy định liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Ngoài ra, trong Kỳ họp thứ Mười và thời gian sắp tới Chính phủ sẽ trình rất nhiều dự án Luật có quy định liên quan đến thương mại điện tử. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật khác. Ngoài ra, tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định cần thiết để bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên nền tảng thương mại điện tử, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Theo đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, Luật Giao dịch điện tử đã có 1 chương riêng quy định về giao kết và thực hiện hợp động điện tử, trong đó quy định rõ phạm vi giao kết hợp đồng điện tử gắn với hệ thống thông tin tự động và có giá trị pháp lý, quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa các quy định tại dự án Luật về nội dung này với các quy định tại Luật Giao dịch điện tử, quy định rõ hoạt động “giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử được quy định tại dự án Luật này có phải tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử không, làm rõ các quy định đặc thù của dự thảo Luật Thương mại điện tử điều chỉnh giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử khác với quy định tại Luật Giao dịch điện tử, tránh quy định trùng lặp không cần thiết.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị rà soát, bố cục, thiết kế lại các quy định tại dự thảo Luật rõ ràng hơn, phân tách rõ nội dung quy định nào áp dụng chung, nội dung quy định nào chỉ áp dụng riêng cho nên tảng thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, nội dung quy định nào áp dụng riêng cho giao kết hợp đồng thương mại điện tử thực hiện thông qua hợp đồng tự động và trách nhiệm của các bên trong giao kết hợp đồng theo tứng trường hợp”.

Về nền tảng thương mại điện tử (Mục 2 Chương II), đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, đây là nội dung quy định mới điêu chỉnh, nhăm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về việc cần có quy định chặt chẽ hơn để chống thất thu thuế, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các hoạt động mua bán hàng hóa trên các nên tảng này. Tuy nhiên, quy định tại dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn, làm rõ mối quan hệ với các quy định có liên quan tại các luật khác; đồng thời, cần xác định rõ phạm vi trách nhiệm của từng chủ thể tham gia trong từng khâu cung cấp dịch vụ, hàng hóa, bảo đảm thông tin minh bạch, rõ ràng.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ