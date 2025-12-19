Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIX

Chiều 19/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIX. Đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo nội dung thẩm tra.

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 2 nội dung, gồm: Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được uỷ quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh; đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quyết định việc áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết HĐND 3 tỉnh ban hành trước khi hợp nhất để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Pháp chế đã thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết, tập trung vào tính pháp lý, cơ sở thực tiễn, mục đích ban hành, quan điểm xây dựng Nghị quyết, tính thống nhất của hệ thống văn bản và khả năng tổ chức triển khai khi nghị quyết được ban hành.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, làm rõ những nội dung còn băn khoăn; các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo hướng chặt chẽ, khả thi và đúng quy định pháp luật. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, gửi xin ý kiến thành viên qua hệ thống thông tin phục vụ kỳ họp, tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước khi thảo luận và quyết nghị.

Hồng Duyên