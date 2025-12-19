Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Thanh Ba khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/12, HĐND xã Thanh Ba khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Khai - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba chủ toạ kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo quan trọng: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo của Ủy ban MTTQ về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba... cùng một số nội dung quan trọng khác.

Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xã Thanh Ba từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 250 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 63,32 tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,05%, hộ cận nghèo còn 2,42%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%; 92% khu dân cư thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 100% dân cư được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh...

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Thanh Ba khóa I.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thảo luận và thống nhất thông qua 8 Nghị quyết quan trọng về: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025; Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Danh mục đầu tư công năm 2026; Phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết về các biện pháp phát huy dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Ba. Ngay sau kỳ họp, UBND xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, ngân sách; nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngay từ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Quang Mạnh – xã Thanh Ba