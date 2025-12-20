Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, thời gian qua, cùng với việc tập trung xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh Nhân dân; tạo thế và lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2025.

Tạo thế trận quốc phòng toàn dân

Thực hiện Kết luận số 137-KL/TW, ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 7/4/2025 của Chính phủ về hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức lực lượng, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Theo đó, tiến hành sáp nhập nguyên trạng ba Bộ CHQS tỉnh; giải thể 32 Ban CHQS cấp huyện; thành lập 4 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo đúng quyết định của Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Quân khu 2, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 148 chi bộ quân sự; chỉ định 148 đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; 133 đồng chí cán bộ Ban CHQS cấp xã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ngay từ cơ sở.

Với chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, lực lượng Dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ được triển khai đúng kế hoạch; 100% cơ sở Dân quân tự vệ được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó trên 78% đạt khá, giỏi. Công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ; kiện toàn đủ 100% đầu mối đơn vị; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 99,21%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 77,05%, tỷ lệ đảng viên đạt 12,7%; phương tiện kỹ thuật dự bị được sắp xếp đạt 100% chỉ tiêu; kết quả huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 99,92% chỉ tiêu.

Trung tá Trần Mạnh Thắng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 753, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, khẳng định: Xây dựng và huấn luyện lực lượng Dự bị động viên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu then chốt nhằm bảo đảm các đơn vị dự bị động viên ở cơ sở luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh huy động. Trên cơ sở đó, hàng năm Trung đoàn 753 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quản lý nguồn sẵn sàng động viên; tổ chức huấn luyện theo hướng chuyên sâu, sát thực tế, phù hợp với từng chuyên ngành, chức trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Biểu diễn vượt vòng lửa của Đại đội Trinh sát - Cơ giới, Bộ CHQS tỉnh.

Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ

Xác định xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ là nội dung trọng yếu, nền tảng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu điều chỉnh quy hoạch thế trận quân sự, bản đồ khu quân sự, địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, thế trận phòng thủ Quân khu, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kế hoạch tác chiến phòng thủ các cấp.

Công tác quản lý, sử dụng công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm. Tỉnh đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình quốc phòng. Hệ thống doanh trại, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường phục vụ nhiệm vụ quốc phòng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xác định quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang; hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ giao đất phục vụ mở rộng Sở Chỉ huy mới Bộ CHQS tỉnh. Các vấn đề tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng được phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần củng cố vững chắc tình đoàn kết quân - dân.

Những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các cấp; vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh, trực tiếp là Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huy Thắng