Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh chuyển biến rõ nét, trở thành điểm tựa quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, phong trào không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 38 loại mô hình bảo đảm ANTT đang hoạt động. Nổi bật là mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và ANTT”. Mỗi tổ gồm 5 - 7 hộ dân được kết nối chung qua hệ thống chuông báo cháy, còi báo động và nhóm liên lạc trên nền tảng số. Nhờ vậy, người dân có thể nhanh chóng hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố và thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng. Từ đầu năm đến nay, mô hình đã góp phần xử lý hiệu quả nhiều vụ cháy nhỏ ngay từ đầu, không để xảy ra thiệt hại lớn.

Mô hình “Camera an ninh” được xây dựng từ năm 2020 trên địa bàn 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ (cũ) trên cơ sở vận động các cơ quan, tổ chức và hộ dân tham gia xã hội hóa việc lắp đặt, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin hình ảnh qua hệ thống mắt camera cho lực lượng Công an. Qua đó, giám sát, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đến nay, mô hình được duy trì và phát triển tại 331 điểm trong toàn tỉnh. Từ đó, nhiều vụ trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông đã được phát hiện, điều tra làm rõ. Việc xã hội hóa trong lắp đặt camera nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và doanh nghiệp địa phương.

Mô hình “Camera an ninh” ở phường Tân Hoà góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm từ cơ sở.

Đặc biệt, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các xã miền núi đã phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Thông qua các cuộc họp họ tộc, mọi người cùng thống nhất quy ước chung, cam kết không để con, cháu vi phạm pháp luật; kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, không để phát sinh điểm nóng...

Ngoài ra, còn có các mô hình hiệu quả như “5 tự quản về ANTT”, “4 an toàn về ANTT”, “Hội đồng bảo vệ ANTT”... Các mô hình này hoạt động linh hoạt tùy theo đặc thù từng khu dân cư, lĩnh vực, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Hướng tới phong trào thực chất và bền vững

Nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và lồng ghép phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhận thức của người dân về bảo đảm ANTT được nâng lên. Phong trào đi vào chiều sâu còn thể hiện ở sự thay đổi nhận thức của người dân. Nếu trước đây, công tác bảo đảm ANTT chủ yếu dựa vào lực lượng Công an, thì nay người dân đã chủ động hơn trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia hòa giải ở cơ sở, tố giác tội phạm, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Trong năm qua, lực lượng Công an trong tỉnh đã ghi nhận hàng nghìn nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân, giúp ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp biểu dương, tạo động lực lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Với việc duy trì hiệu quả các mô hình tự quản và sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT ở tỉnh X đã tạo chuyển biến rõ nét. Tình hình tội phạm giảm, mâu thuẫn trong cộng đồng được hòa giải kịp thời, môi trường sống ngày càng an toàn.

Công an xã Mường Thàng hướng dẫn hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của từng người dân, từng khu dân cư. Đây là yếu tố quyết định trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, môi trường sống của người dân ngày càng an toàn, ổn định".

Để phong trào tiếp tục phát triển bền vững, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức vận động quần chúng; nhân rộng mô hình hiệu quả để phong trào lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, gắn phong trào với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mục tiêu là đưa người dân thực sự trở thành chủ thể quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT.

Đinh Thắng