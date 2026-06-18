Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Trăn trở nỗi đau da cam

2026-06-17 07:39:00 baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu trong hàng chục nghìn gia đình có người bị nhiễm chất độc da...

Từ 1/7, doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải có vốn tối...

2026-06-17 07:26:00 Nghị định 205/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 100 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn,...

Cần sớm tháo gỡ kiến nghị của người dân khu 4, xã Quảng Yên

2026-06-16 16:42:00 baophutho.vn Sau nhiều lần kiểm tra, giám định và đối thoại, một số hộ dân tại Khu 4, xã Quảng Yên vẫn chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ thiệt hại nhà ở...

Nguy cơ rủi ro bủa vây tỉnh lộ 433 mùa mưa bão

2026-06-16 15:26:00 baophutho.vn Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hòa Bình với các xã vùng cao như Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn... Với chiều dài gần 90...

Gian nan xử lý rác thải điện tử

2026-06-16 11:51:00 baophutho.vn Tình trạng chất thải rắn điện tử ở một số khu vực nông thôn hiện nay đang có xu hướng gia tăng nhưng vẫn chưa được quan tâm xử lý triệt để, gây...

Xác định lại ranh giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông...

2026-06-16 10:32:00 baophutho.vn Ông Mai Viết Vy (khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh...