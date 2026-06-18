Toà soạn - Bạn đọc
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu, phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Quân đội với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 74/2026/TT-BQP ngày 16/6/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Cách tính mức lương

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Bảng lương sĩ quan và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội theo mức lương cơ sở mới

Theo baochinhphu.vn


Theo baochinhphu.vn

 Từ khóa: Mức lương cơ sở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lãnh đạo Quân đội Ngân sách nhà nước Hưởng lương đối tượng hướng dẫn cơ quan đơn vị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trăn trở nỗi đau da cam

Trăn trở nỗi đau da cam
2026-06-17 07:39:00

baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn hiện hữu trong hàng chục nghìn gia đình có người bị nhiễm chất độc da...

Gian nan xử lý rác thải điện tử

Gian nan xử lý rác thải điện tử
2026-06-16 11:51:00

baophutho.vn Tình trạng chất thải rắn điện tử ở một số khu vực nông thôn hiện nay đang có xu hướng gia tăng nhưng vẫn chưa được quan tâm xử lý triệt để, gây...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long