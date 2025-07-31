Bằng mắt thường có thể nhận biết được thịt mắc dịch tả lợn châu Phi không?

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Nhiều người thắc mắc, bằng mắt thường có thể phân biệt được thịt lợn mắc bệnh hay không?

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã liên tục triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (ASF) - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mặc dù cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc, nhưng người dân vẫn lo lắng tình trạng giết mổ và tiêu thụ thịt lợn bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc, bằng mắt thườngcó thể phân biệt được thịt lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi hay không?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dịch tả lợn châu Phi lây lan rất nguy hiểm.

Nhiều người lo ngại sẽ mua nhầm phải thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

"Dù dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây nhiễm sang người. Tuy nhiên, virus này có thể tồn tại lâu dài trong môi trường và lây lan giữa các con lợn qua đường hô hấp và tiêu hóa. Con người có thể trở thành tác nhân phát tán virus gây dịch tả châu Phi nếu tiếp xúc với các nguồn nhiễm bệnh như chuồng trại, phương tiện vận chuyển hay thực phẩm chế biến từ lợn nhiễm bệnh", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, việc mua lợn bệnh về giết mổ hay bán lợn bệnh ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật, đáng bị trừng phạt. Trước nguy cơ dịch bệnh, vấn đề đầu tiên là phải phong tỏa khu vực có dịch để phòng ngừa lây lan. Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phải kiểm soát chặt chẽ, tránh lây lan ra đàn lợn khác gây thiệt hại kinh tế.

"Cơ quan thú y cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình trạng giết mổ lợn, yêu cầu phải đóng dấu kiểm dịch trước khi giết mổ và đưa thịt ra lưu hành. Cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm dịch thật tốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển đàn lợn bền vững, từ đó giúp thúc đẩy nền kinh tế", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nêu ý kiến.

Về việc có thể phân biệt thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi bằng mắt thường hay không, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay, rất khó để nhận biết vì thịt lợn mới chớm mắc bệnh sau khi giết mổ có thể không khác biệt nhiều so với thịt lợn bình thường.

"Với trường hợp lợn đã chết, người thợ không thể cắt tiết thì con lợn khi mổ ra miếng thịt sẽ bị thâm. Người mua nên cảnh giác với loại thịt này. Một số gian thương dùng nước để rửa sạch tiết ở miếng thịt, nhưng lúc này thịt sẽ bị nhạt đi nhiều, không có màu sắc giống như thịt lợn bình thường", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói thêm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cũng cho hay, thực tế con lợn nào đã chết sau khi mổ ra thì thịt cũng sẽ có màu sắc như vậy. Vì vậy không thể xác định được thịt này có phải của con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi hay không.

Cách lựa chọn thịt lợn tươi ngon

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh hướng dẫn, khi mua thịt người dân cần lưu ý những vấn đề sau:

Màu sắc thịt:

Thịt lợn tươi: Có màu hồng nhạt đến đỏ hồng, không tái, không quá sẫm hoặc xỉn màu.

Thịt kém tươi: Có màu xám nhạt, thâm đen hoặc xanh tái, có vết bầm hoặc đốm lạ.

Độ đàn hồi:

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào miếng thịt, nếu thịt đàn hồi tốt, vết lõm nhanh chóng trở lại như ban đầu thì chứng tỏ thịt tươi. Nếu vết lõm lâu tan hoặc thịt nhão, chảy nước, chứng tỏ thịt ôi, không nên mua.

Mùi thịt:

Thịt lợn tươi có mùi nhẹ, hơi ngai ngái tự nhiên.

Thịt hỏng sẽ có mùi hôi, tanh hoặc mùi lạ (chua, khét).

Lớp mỡ và da:

Mỡ trắng, chắc, không bị nhão hay mềm bất thường. Da lợn mỏng, khô ráo, không bị nhớt hay có chấm đỏ, mụn lạ.

Quan sát mặt cắt:

Thịt cắt ra khô ráo, không bị rỉ nước, mặt cắt sáng, chắc. Nếu thịt cắt ra bị chảy nước, dính tay, lợn cợn trắng đục hoặc mùi lạ, tuyệt đối không nên mua.

"Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên sử dụng thịt tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch theo quy định. Tuyệt đối không mua thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc chỉ vì giá rẻ", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh đưa ra lời khuyên.

