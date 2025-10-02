Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bão MATMO giật cấp 10, tiếp tục mạnh thêm, hướng vào biển Đông

Bão MATMO hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bão MATMO giật cấp 10, tiếp tục mạnh thêm, hướng vào biển Đông

Vị trí và đường đi của bão MATMO. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 17,5N-121,5E; trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) , cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,00N-19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 - 30 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 18,8N - 115,7E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,50N - 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 20,6N - 110,5E; trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; Kinh tuyến 108,5E - 118,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, cường độ bão giảm dần.

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động dữ dội. Cảnh báo, trong khoảng ngày 4 - 5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: khu vực Bắc biển Đông Vùng biển Sức gió mạnh nhất Philippines vùng nguy hiểm Bão mạnh Tốc độ Rủi ro Tác động Dự báo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội
2025-10-02 11:33:00

baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long