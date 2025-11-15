Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 15-11-2025

{title}
Đức Anh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 16/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, khối khí lạnh này sẽ...
baophutho.vn Ngày 15/11, Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND xã Khả...
Từ ngày 17/11, không khí lạnh với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa sẽ tràn xuống khiến nhiệt độ miền Bắc thấp nhất dưới 5 độ C, miền Trung mưa lớn.
baophutho.vn Giữa nhịp sống hiện đại, những câu Xoan mộc mạc cùng những làn điệu dân ca Phú Thọ ngọt ngào vẫn vang lên đều đặn mỗi tuần tại căn phòng...
baophutho.vn Chiều ngày 14/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng duyệt chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn...
baophutho.vn Tối 14/11, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/11, khối không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến gây biến động thời tiết trên diện rộng...