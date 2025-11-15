Tổng duyệt chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn quốc năm 2025

Chiều ngày 14/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng duyệt chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn quốc năm 2025 do Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 15-19/11/2025 tại tỉnh An Giang.

Phần giới thiệu khu dân cư phường Vĩnh Yên

Tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia 2 phần thi là “Hành trình toả sáng - Kết nối khu dân cư” và văn nghệ. Các phần thi tham gia Liên hoan được Trung tâm Văn hoá Thông tin - Điện ảnh phối hợp với đoàn nghệ thuật quần chúng phường Vĩnh Yên dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, văn hoá của dân tộc tiêu biểu trên quê hương Phú Thọ.

Phần giới thiệu tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

Tôn vinh các khu dân cư tiêu biểu và cá nhân hoạt động tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội ở cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Tiết mục văn nghệ “Đất nước lời ru”

Liên hoan nghệ thuật quần chúng là dịp để các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay trong việc triển khai phong trào xây dựng thôn, khu dân cư. Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của các khu dân cư, khuyến khích phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng ở cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả.

Quách Thị Sinh

Trung tâm Văn hoá Thông tin - Điện ảnh tỉnh