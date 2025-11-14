Liên đoàn Cầu mây Việt Nam giao lưu thể thao và trải nghiệm tại xóm Ké, xã Đà Bắc

{title}
Ngày 14/11, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với khu nghỉ dưỡng Mít Retreat tổ chức chương trình giao lưu thể thao và trải nghiệm tại xóm Ké, xã Đà Bắc. Sự kiện quy tụ các vận động viên, huấn luyện viên cùng cán bộ, nhân viên Mít Retreat, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và tăng cường gắn kết cộng đồng, cổ vũ tinh thần thi đấu cho đoàn chuẩn bị tham dự Seagame 33 tại Thái Lan. Tham gia chương trình có Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Thịnh, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, vận động viên đoàn cầu mây Việt Nam và Trung Quốc.
Đội tuyển cầu mây Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Mít Retreat
Tại chương trình, các thành viên đoàn cầu mây Việt Nam giao lưu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch đặc trưng tại khu vực hồ Hòa Bình. Các vận động viên, huấn luyện viên tham gia các hoạt động thăm quan lòng hồ, câu cá và thưởng thức văn hóa, ẩm thực đặc sắc của dân tộc Mường bản địa.
Các vận động viên cầu mây trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên văn hoá địa phương
Chương trình được tổ chức với mục tiêu cốt lõi là tăng cường hoạt động giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và góp phần phát triển phong trào thể thao, đặc biệt là môn cầu mây.
Các vận động viên đoàn cầu mây Trung Quốc tại chương trình giao lưu, trải nghiệm
Chủ tịch Liên đoàn Liên đoàn Cầu mây Việt Nam Lê Hồng Thịnh cho biết, đây là dịp ý nghĩa để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, khuyến khích ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, nhằm tăng cường hợp tác và kết nối giữa Liên đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam; đồng thời là hoạt động để đoàn cầu mây Việt Nam chuẩn bị tham gia Seagame 33 tại Thái Lan.
Các vận động viên cầu mây tham gia trải nghiệm câu cá
Mít Retreat là khu nghỉ dưỡng sinh thái tọa lạc giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ của hồ Hòa Bình, chỉ cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km. Nơi đây được biết đến với không gian yên bình, phù hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng và sáng tạo, cùng các trải nghiệm khám phá văn hóa Mường bản địa.
Các vận động viên cầu mây thích thú tham gia khám phá hồ Hoà Bình
Điểm du lịch này khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên mây nước đặc sắc của vịnh Hiền Lương, xã Đà Bắc. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện mà còn được trải nghiệm ẩm thực dân tộc Mường đặc trưng với nguồn thực phẩm sạch, phần lớn tự cung tự cấp. Các hoạt động đa dạng như chèo thuyền, bơi bè mảng, tắm suối và khám phá đời sống bản địa đã tạo nên sức hút cho Mít Retreat, góp phần thúc đẩy du lịch tại vùng hồ Hòa Bình.
