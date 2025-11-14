Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Nam, xã Tam Hồng

Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Văn Thuần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam cùng cán bộ, Nhân dân thôn Đông Nam, xã Tam Hồng. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuần tặng hoa của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh cho thôn Đông Nam

Thôn Đông Nam có 370 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, thôn thực hiện hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở được chú trọng, an ninh trật tự được bảo đảm. Năm 2025, thôn có gần 60% hộ khá, giàu; gần 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liền.

Các đồng chí đoàn công tác của tỉnh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, các hộ hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuần ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của cán bộ và Nhân dân thôn Đông Nam. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể Nhân dân; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tam Hồng tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển và chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được nâng cao.

Nhân dịp này, các đồng chí đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo xã Tam Hồng trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn của thôn. Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thôn và xã khen thưởng.

Thuý Hường